HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Geely Bukukan 1.776 SPK di IIMS 2026, EX2 Mendominasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:51 WIB
Geely Bukukan 1.776 SPK di IIMS 2026, EX2 Mendominasi
Geely Bukukan 1.776 SPK di IIMS 2026, EX2 Mendominasi (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Geely Auto Indonesia meraup sekitar 1.700 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-15 Februari. EX2 menjadi model terlaris dibandingkan model lainnya. 

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengungkapkan pihaknya berterima kasih atas antusiasme pengunjung yang datang dan mencoba langsung pengalaman berkendara dengan Geely.

"Sepanjang pameran, kami berhasil membukukan 1.776 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan lebih dari 2.000 sesi test drive," katanya dalam keterangannya, Kamis (25/2/2026).

Diketahui, pada IIMS 2026, Geely membawa sederet model. Model tersebut adalah Geely EX2, Geely EX5, dan
Geely Starray EM-i.

Dari total pemesanan selama ajang berlangsung, Geely EX2 menjadi salah satu model favorit dengan kontribusi 80% terhadap keseluruhan SPK. Posisi berikutnya adalah Geely EX5 diikuti Geely Starray EM-i.

Di sisi lain, pada IIMS 2026 menjadi momen bagi Geely memperkenalkan sub brand premium yakni Zeekr. Ada 2 model yang diperkenalkan yaitu Zeekr 009 dan Zeekr 7X. 

"Ke depan, Geely akan terus memperluas jaringan, meningkatkan layanan, dan menambah pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di pasar Indonesia,” kata Constantinus Herlijoso. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
