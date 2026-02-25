Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:14 WIB
JAKARTA - GAC Indonesia meraup 2 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Aion UT menjadi model terlaris selama 11 hari penyelenggaraan. 

Selama IIMS 2026, GAC Indonesia membukukan 2.095 SPK. Dari jumlah itu, Aion UT menjadi tulang punggung penjualan. 

Aion UT membukukan 997 SPK selama pameran tahunan itu. Aion UT Premium menjadi menjadi varian terlaris dari hatchback EV tersebut. 

Sementara peringkat kedua ditempati Aion V dengan raihan 552 SPK. Aion V tipe V Luxury menjadi varian terlaris. 

Posisi ketiga diduduki Hyptec HT dan berikutnya Aion Y Plus. Namun, GAC Indonesia tidak merinci berapa total SPK pada kedua model tersebut. 

“Kami mengapresiasi seluruh konsumen yang telah memberikan respons luar biasa selama IIMS 2026. Dominasi Aion UT serta minat yang kuat terhadap Hyptec HT menunjukkan pasar Indonesia semakin matang dan siap menerima kendaraan listrik dengan teknologi mutakhir,” tutur CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Diketahui, pada IIMS 2026, GAC Indonesia menawarkan program penawaran untuk Aion UT. Hatchback listrik itu dibanderol mulai dari Rp280 juta on the road (OTR) Jakarta selama pameran. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
