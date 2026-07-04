Honda Monkey Edisi Terbaru Meluncur, Segini Harganya

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran pada Honda Monkey. Penyegaran pada Honda Monkey ini meliputi kombinasi warna dan desain.

1. Honda Monkey Terbaru

Honda Monkey kini punya kombinasi warna terbaru, yaitu Banana Yellow, Millenium Red, dan Pearl Cadet Gray.

Honda Monkey kini juga tampil dengan sentuhan baru pada motif jok kotak-kotak. Honda Monkey tetap mempertahankan aura desain dari generasi pertama dengan siluet klasik yang menonjol dari ukuran bodi yang compact, mesin, sasis, serta fitur mini-bike premium.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan Honda Monkey memang punya tempat istimewa bagi mereka yang menganggap sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup.

Honda Monkey warna baru Millenium Red (Dok AHM)

"Lewat warna dan motif jok yang baru ini, kami ingin memberikan pilihan yang lebih unik dan ikonik bagi konsumen yang ingin mengekspresikan diri melalui motor hobi mereka, sekaligus berani tampil unik, fun, dan fashionable," ujar Octa, Sabtu (4/7/2026).

Honda Monkey diperkenalkan perdana pada 1961. Sejak saat itu, model ini tetap bertahan berkat desain ikonik, dimensi compact, dan bobot ringan.

Model hadir dengan teknologi modern. Ini meliputi panel meter digital menampilkan speedometer, indikator level bensin enam segmen, serta odometer dengan dua trip meter. Seluruh sistem pencahayaan pada Honda Monkey menggunakan teknologi LED.

Dari sisi performa, Honda Monkey dibekali mesin silinder tunggal 125cc SOHC 2-valve berpendingin udara, dipadukan dengan teknologi PGM-FI serta transmisi 5 percepatan.