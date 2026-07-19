Diikuti 9 Ribu Peserta, AHM Dorong Transformasi Layanan lewat KLHN 2026

JAKARTA - Sebanyak 9 ribu peserta mengikuti Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026. Kegiatan ini sebagai sarana pengembangan kompetensi sekaligus apresiasi bagi Honda People yang berperan langsung kepada konsumen di seluruh Indonesia.

KLHN 2026 mengajak seluruh insan layanan Honda untuk bertransformasi. Transformasi ini tidak hanya berbicara tentang peningkatan keterampilan dan pengetahuan, melainkan juga penguatan pola pikir, empati, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Tahun ini, KLHN diikuti 9.449 peserta dari seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Seluruh peserta telah melalui proses seleksi ketat dan berjenjang di tingkat regional yang diselenggarakan oleh 29 Main Dealer Honda, hingga akhirnya terpilih sebagai finalis nasional yang berkompetisi di Jakarta, 13-16 Juli 2026.

Seperti tahun sebelumnya, KLHN 2026 kembali melombakan tujuh kategori yang terdiri atas enam kategori individu, yaitu Dealer/ AHASS Head, Team Leader, Sales People, Non-Sales People (Cashier, Admin, dan Part Counter), Delivery Man, serta Customer Retention Officer, dan satu kategori Best Main Dealer.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM Antok Yuniarso mengatakan, KLHN merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan AHM dalam menjaga kualitas layanan Honda di seluruh Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, unggul, dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan konsumen.

"Selama 17 kali penyelenggaraan, KLHN menjadi salah satu sarana penting dalam membangun budaya pelayanan Honda yang berpusat pada konsumen. Melalui tema Metamorforself, kita ingin bergerak bersama Honda People untuk terus berkembang, beradaptasi, dan menghadirkan pengalaman layanan yang semakin bernilai di setiap titik interaksi bersama konsumen,” ujar Antok.