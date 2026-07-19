Penyebab Mitsubishi Luncurkan Xforce Hybrid Lebih Dulu Ketimbang Xpander Hybrid

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKS) meluncurkan Xforce hybrid electric vehicle (HEV). Ini menjadi model elektrifikasi pertama Mitsubishi di Indonesia.

1. Mitsubishi Xforcer Hybrid

MMKSI pun mengungkap alasan meluncurkan Xforce hybrid ketimbang Xpander terlebih dahulu. di Indonesia. Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita menjelaskan, pihaknya mendengarkan masukan dari konsumen.

"Setelah dua tahun meluncurkan Xforce pada 2023, Mitsubishi serius mendengarkan saran-saran dari pasar dan ekspektasi pelanggan. Kemudian, kita memutuskan membuat perubahan cukup besar di model ini," kata Kurita di Jakarta, dikutip Minggu (19/7/2026).

Dari masukan-masukan itu, pihaknya kemudian menghadirkan sejumlah ubahan pada Xforce. Selain teknologi HEV, ada fitur-fitur lainnya yang dibenamkan pada Xforce teranyar tersebut.

Mitsubishi Xforce hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Perubahan besar itu seperti meng-install panoramic roof, kemudian meng-upgrade atau me-reinforce kenyamanan serta kesenyapan dari kabin Xforce yang baru," ujar Kurita.

Di sisi lain, ia menilai, segmen SUV compact menjanjikan di pasar Indonesia. Karena hal itulah, MMKSI lebih dulu meluncurkan Xforce hybrid ketimbang Xpander.

"Karena memang ini produk yang sangat menjanjikan untuk pasar Indonesia, jadi (untuk hybrid-red) kita mulai dari Xforce terlebih dahulu (daripada Xpander-red)," ungkap Kurita.

Mitsubishi New Xforce hadir dalam tiga varian utama, yaitu Exceed, Ultimate, dan HEV (hybrid electric vehicle). MMKSI juga menghadirkan Premium Package pada varian Ultimate dan HEV. Paket ini meliputi penambahan fitur seperti Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, power driver seat, smartphone wireless charger, ambient lighting, TPMS, dan fitur penunjang lainnya.