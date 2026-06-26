Bedah 6 Fitur Mitsubishi Destinator, Dibekali Mesin Turbo

JAKARTA - Mitsubishi Destinator meramaikan segmen midsize SUV. Model teranyar Mitsubishi di Indonesia ini memiliki sejumlah fitur sebagai modal bersaing.

Diketahui, Mitsubishi Destinator meluncur pada Juli 2025. Sejak peluncurannya, Destinator menjadi salah satu motor penjualan Mitsubishi.

Mitsubishi Destinator diperkenalkan dalam 3 varian untuk pasar Indonesia, yaitu Ultimate, Exceed, dan GLS. Varian Ultimate memiliki opsi tambahan dengan fitur Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, dan electric seat adjuster.

Mitsubishi Destinator dilengkapi sistem bantuan pengemudi canggih Mitsubishi Motors Safety Sensing. Sistem ini memberikan tingkat keselamatan preventif yang tinggi melalui Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Mitigation System (FCM), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Automatic High Beam (AHB), Leading Car Departure Notification (LCDN), dan Multi Around Monitor. Model ini juga dilengkapi enam SRS airbag.

Selain itu, model ini menawarkan mesin turbo dan sejumlah fitur. Berikut fitur-fitur di Mitsubishi Destinator:

1. Mesin Turbo

Mitsubishi Destinator menggunakan mesin dengan kode 4B40 berkapasitas 1.500cc MIVEC dengan water-cooled intercooler. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 163 PS dan torsi 250 Nm.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, mengungkap kunci utama menjaga performa mesin turbo.

“Saya rasa untuk mesin turbo itu kan kuncinya adalah panas. Semakin panas mesinnya, semakin besar tenaga yang dihabiskan. Jadi walaupun mesinnya dia turbo, gak usah yang namanya geber-geber. Kenapa? Karena itu memancing turbo bekerja ekstra. Kalau turbo bekerja ekstra, karena dia sistemnya adalah berputar," ujar Rifat, dikutip Jumat (26/6/2026).\

Mitsubishi Destinator

2. Dynamic Sound Yamaha Premium

Mitsubishi Destinator dibekali Dynamic Sound Yamaha Premium. Sebanyak 8 speaker disematkan. Kehadiran speaker ini dapat menemani perjalanan, baik saat dengar musik hingga podcast.

3. Drive Mode

Setiap perjalanan punya tantangan berbeda. Mitsubishi Destinator dibekali Drive Mode selector yang memungkinkan pengemudi memilih karakter berkendara sesuai kondisi jalan.

Terdapat 5 pilihan mode berkendara. Kelimanya adalah Normal Mode, Wet Mode, Gravel Mode, Mud Mode, dan Tarmac Mode. Fitur ini membuat pengemudi lebih percaya diri, karena mobil dapat beradaptasi lebih baik terhadap berbagai kondisi jalan.