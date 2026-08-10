Wuling Raup 3.290 SPK Selama GIIAS 2026, Aira EV Sumbang Hampir 70 Persen

Wuling Raup 3.290 SPK Selama GIIAS 2026, Aira EV Sumbang Hampir 70 Persen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Wuling Motors meraup total 3.290 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Aira EV menjadi penyumbang terbesar dengan hampir 70 dari total SPK.

1. Raup 3.290 SPK

Aira EV merupakan city car yang meluncur di GIIAS 2026. Aira EV dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Standard Range dan Long Range.

Varian Standard Range dengan jarak tempuh 205 km (CLTC) dibanderol Rp155 juta dan Long Range dengan jarak tempuh 301 km (CLTC) dibanderol Rp175 juta.

Wuling Aira EV mendominasi perolehan SPK selama GIIAS 2026 dengan total 2.238 unit. Jumlah itu setara68% dari total SPK Wuling selama pameran, yang terdiri dari 165 unit Aira EV Standard Range dan 2.073 unit Aira EV Long Range.

"Pencapaian yang kami raih menunjukkan respons positif konsumen terhadap lini kendaraan yang kami hadirkan, khususnya Aira EV yang secara resmi diperkenalkan dalam pameran ini. Kami berharap kehadiran Aira EV dapat semakin memberikan pilihan mobilitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, Senin (10/8/2026).

Setelah Aira EV, model dengan perolehan SPK tertinggi berikutnya adalah Darion EV sebanyak 517 unit dan Eksion EV sebanyak 179 unit.

Selain itu, Aira EV juga tercatat sebagai mobil listrik yang paling banyak dijajal pengunjung GIIAS 2026 lewat sesi test drive. Mobil listrik baru Wuling itu meraih penghargaan Most Driven EV Passenger.