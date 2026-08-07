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Kuota Honda Super One Cuma 100 Unit, Ludes Terjual dalam Sehari

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |20:01 WIB
Kuota Honda Super One Cuma 100 Unit, Ludes Terjual dalam Sehari
Kuota Honda Super One Cuma 100 Unit, Ludes Terjual dalam Sehari (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Kuota Honda Super One habis terpesan dalam waktu satu hari. Sejak keran pemesanan dibuka pada 5 Agustis 2026, total pemesanan telah melebihi alokasi awal untuk mobil listrik tersebut. 

Diketahui, Honda Prospect Motor (HPM) membawa Super One pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik itu mencuri perhatian pengunjung pameran.

Harga jual Honda Super One kemudian diumumkan pada 5 Agustus 2026. Mobil listrik itu dibanderol Rp438 juta. Hal ini sekaligus menandai dibukanya keran pemesanan. 

Pada tahap awal, Honda Super One hanya dialokasikan 100 unit di Indonesia pada tahun ini. Honda Super One sendiri merupakan mobil listrik yang masih diimpor dari Jepang.

Per 6 Agustus 2026, total booking telah mencapai 132 unit. Jumlah ini melebihi 100 unit alokasi awal yang telah disiapkan Honda untuk tahun 2026.

Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi antusiasme konsumen terhadap Honda Super One. 

"Meskipun dirilis dalam jumlah terbatas dan tidak ditujukan sebagai volume model, namun antusiasme pemesanan menunjukkan bahwa banyak pecinta otomotif menghargai karakter performa, engineering, dan heritage khas Honda yang ditawarkan oleh model ini," tutur Yusak Billy, Jumat (7/8/2026).

Ia melanjutkan, meskipun alokasi awal telah habis terpesan, konsumen yang masih ingin memilikinya tetap dapat melakukan pemesanan dengan menghubungi diler Honda yang ditunjuk.

 

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