Viral Tiggo 8 CSH Keluarkan Asap Tebal, Ini Penjelasan Chery

JAKARTA - Viral di media sosial mobil Chery Tiggo 8 CSH mengeluarkan asap. Pihak PT Chery Sales Indonesia buka suara mengenai kejadian itu.

Peristiwa ini terjadi di parkiran basement ICE BSD, Tangerang. Kejadian ini pun menarik perhatian pengunjung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dari video yang beredar, tampak asap tebal menyelimuti Chery Tiggo 8 CSH. Hal ini membuat pengunjung lainnya kaget.

Diketahui, Chery Tiggo 8 CSH adalah mobil hybrid. Kejadian ini pun menjadi pembicaraan terkait adanya dugaan pada sistem kendaraan maupun baterai.

PT Chery Sales Indonesia pun buka suara terkait kejadian tersebut. Mobil itu merupakan kendaraan operasional Chery Indonesia. Chery menyatakan, kejadian tersebut bukan karena masalah baterai.

“Unit tersebut merupakan kendaraan operasional Chery Indonesia. Kejadian ini tidak berkaitan dengan kualitas kendaraan, sistem baterai, maupun sistem kelistrikan, serta tidak menimbulkan korban jiwa,” demikian keterangan perusahaan, Kamis (6/8/2026).

Setelah ditelusuri, diketahui penyebab munculnya asap dari kendaraan. Hal ini karena Chery Tiggo 8 CSH itu menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai spesifikasi.