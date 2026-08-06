BAIC Catat 12 Ribu Pengunjung dan 300 Sesi Test Drive di GIIAS 2026

BAIC Catat 12 Ribu Pengunjung dan 300 Sesi Test Drive di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - BAIC Indonesia mencatat kunjungan hingga lebih dari 12 ribu pengunjung pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Selain itu, BAIC T1 mencatat lebih dari 300 sesi test drive.

Jumlah kunjungan dan sesi test drive tersebut merupakan data yang dicatat hingga hari kelima pameran.

Mobil baru yakni BAIC T1 menjadi model yang paling banyak dihampiri pengunjung GIIAS 2026. T1 merupakan mobil listrik yang baru saja meluncur pada panggung GIIAS 2026. Ini juga sekaligus mobil listrik pertama BAIC di Indonesia.

Secara dimensi, BAIC T1 memiliki panjang 4.337 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, serta wheelbase sepanjang 2.770 mm. Hatchback crossover ini juga memiliki ground clearance 181 mm.

BAIC T1 memiliki jarak tempuh sejauh 425 km dalam satu kali pengisian daya penuh versi CLTC. Model ini juga sudah didukung fitur pengisian daya cepat (DC Fast Charging). Isi daya dari 30% - 80% hanya 25 menit.

BAIC T1 juga mengusung teknologi Vehicle-to-Load (V2L) dengan kapasitas hingga 3.500 watt, yang memungkinkan kendaraan berfungsi sebagai sumber listrik portabel.

Untuk keselamatannya, BAIC T1 dibekali 12 fitur ADAS.

Untuk harganya, BAIC T1 dibanderol Rp373 juta untuk 1.000 konsumen pertama.