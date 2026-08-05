Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya

Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - The All New Kia Seltos meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Kia Seltos generasi terbaru dibanderol mulai dari Rp359 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Kia Seltos

Kia Seltos meramaikan pasar SUV 5 seater di Indonesia. Di kelasnya, Kia Seltos berhadapan dengan Toyota Yaris Cross Cross, Honda HR-V, Mitsubishi Xforce, hingga Hyundai Creta.

Kia Seltos terbaru dengan banderol harga yang lebih kompetitif itu siap bersaing di segmennya. Selain harga, Kia Seltos hadir dengan sejumlah ubahan. Hal ini mulai dari sisi eksterior, interior, hingga fiturnya.

Dari sisi eksterior, Kia Seltos baru memiliki desain yang tampak lebih futuristis. Ini bisa dilihat dari desain digital tiger face dan lampu Star Map Signature. Selain itu, SUV ini menggunakan streamline flush door handles.

Kia Seltos terbaru dibangun di atas platform advanced K3 Platform.

Dari sisi interior, Seltos memiliki kabin yang tampak premium. Model ini menggunakan Trinity Panoramic Display. Panel instrumen digital dan layar infotainment ukuran 12,3 inci digabung dalam satu bidang.

Pada bagian kabin juga mendapatkan peningkatan dari sisi Noise, Vibration, and Harshness (NVH).

Tersedia pula remote engine start, USB charger, serta electric parking brake dengan Auto Hold.

Selain itu, Kia Seltos disematkan leather seat with electric seat serta ventilated Front seat di kabin. Ada pula panoramic sunroof pada kabin. Ini tersedia pada varian tertinggi Kia Seltos yakni GT Line.

Untuk dapur pacunya, SUV tersebut menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter smarstream naturally aspirated. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga hingga 115 PS dan torsi maksimal 144 Nm. Mesin itu dipadukan transmisi Intelligent Variable Transmission (IVT).

Kia menyematkan 3 pilihan mode berkendara. Ketiganya adalah Eco, Normal, dan Sport.