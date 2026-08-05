Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |18:14 WIB
Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya
Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - The All New Kia Seltos meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Kia Seltos generasi terbaru dibanderol mulai dari Rp359 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Kia Seltos

Kia Seltos meramaikan pasar SUV 5 seater di Indonesia. Di kelasnya, Kia Seltos berhadapan dengan Toyota Yaris Cross Cross, Honda HR-V, Mitsubishi Xforce, hingga Hyundai Creta. 

Kia Seltos terbaru dengan banderol harga yang lebih kompetitif itu siap bersaing di segmennya. Selain harga, Kia Seltos hadir dengan sejumlah ubahan. Hal ini mulai dari sisi eksterior, interior, hingga fiturnya. 

Dari sisi eksterior, Kia Seltos baru memiliki desain yang tampak lebih futuristis. Ini bisa dilihat dari desain digital tiger face dan lampu Star Map Signature. Selain itu, SUV ini menggunakan streamline flush door handles.

Kia Seltos terbaru dibangun di atas platform advanced K3 Platform. 

Dari sisi interior, Seltos memiliki kabin yang tampak premium. Model ini menggunakan Trinity Panoramic Display. Panel instrumen digital dan layar infotainment ukuran 12,3 inci digabung dalam satu bidang.

Pada bagian kabin juga mendapatkan peningkatan dari sisi Noise, Vibration, and Harshness (NVH).

Tersedia pula remote engine start, USB charger, serta electric parking brake dengan Auto Hold. 

Selain itu, Kia Seltos disematkan leather seat with electric seat serta ventilated Front seat di kabin. Ada pula panoramic sunroof pada kabin. Ini tersedia pada varian tertinggi Kia Seltos yakni GT Line.

Untuk dapur pacunya, SUV tersebut menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter smarstream naturally aspirated. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga hingga 115 PS dan torsi maksimal 144 Nm. Mesin itu dipadukan transmisi Intelligent Variable Transmission (IVT).

Kia menyematkan 3 pilihan mode berkendara. Ketiganya adalah Eco, Normal, dan Sport. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KIA Seltos Kia GIIAS GIIAS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234362/menkeu_purbaya_yudhi_sadewa-hdR6_large.jpeg
Purbaya Ajak Toyota Pindahkan Pabrik dari Thailand ke Indonesia, Siapkan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234200/bbm-DqfB_large.jpeg
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234196/test_drive_giias_2026-oKau_large.jpeg
Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234194/jetour_t2-UydW_large.jpeg
SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234162/mazda_cx_30-M6yw_large.jpeg
Dirakit di Bogor, Harga Mazda CX-30 Turun Nyaris Rp90 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234161/honda_super_one-FDOQ_large.jpeg
Cuma Ada 100 Unit, Berapa Harga Mobil Listrik Honda Super One?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement