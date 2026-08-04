Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Target 2.200 SPK di GIIAS 2026, Andalkan XL7 Baru yang Sasar Keluarga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |17:55 WIB
Suzuki Target 2.200 SPK di GIIAS 2026, Andalkan XL7 Baru yang Sasar Keluarga
Suzuki XL7
A
A
A

TANGERANG - Suzuki XL7 baru meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Mobil keluarga ini menjadi salah satu andalan brand asal Jepang itu untuk mendorong penjualan selama pameran.

1. Suzuki XL7 Baru

Suzuki XL7 tersedia dalam 3 varian, yaitu New Alpha Hybrid, XL7 New Beta Hybrid, dan XL7 New Zeta. Seluruh varian mendapatkan pembaruan mulai dari interior dan eksterior hingga penambahan fitur.

Dari sisi eksterior, ubahan paling terasa terdapat pada bagian grille. Tampilan grille kini menjadi lebih lebar. Ubahan pada grille ini membuat tampilan XL7 terkesan lebih agresif. 

Di sisi lain, grille berbeda tergantung variannya. Pada varian New Zeta dan Beta, grille dibalut aksen krom. Sementara pada varian tertinggi New Alpha, grille dibalut aksen hitam. 

Pembaruan lainnya juga menyasar pelek. Pada varian Beta dan Zeta, kini disematkan desain baru dengan sentuhan two tone. Sementara varian Alpha tampil lebih sporty dengan pelek warna hitam. 

Bagian belakang XL7 kini dibekali lampu belakang dengan aksen smoke. Ada pula antena shark fin yang disematkan. 

Dari sisi eksterior, Suzuki XL7 Alpha hadir dengan dominasi warna hitam, mulai dari grille, lampu, bumper, pelek, hingga aksesori pada bagian belakang yang mendapatkan sentuhan warna gelap. 

Sementara itu, pada interior, salah satu ubahannya adalah  paling head unit yang lebih besar dengan ukuran 9 inci. Head unit itu mendukung konektivitas Android Auto dan Apple Carplay. 

Sementara itu, sejumlah fitur baru kini disematkan pada Suzuki XL7, khususnya pada varian Beta dan Alpha. Kini kedua barian tersebut disematkan Electronic Stability Program (ESP). Fitur Hill Hold Control juga disematkan pada varian yang menggunakan transmisi otomatasi. 

Sebagai varian tertinggi, XL7 Alpha kini memiliki fitur kamera 360 derajat serta digital video recorder. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Suzuki XL7 Suzuki GIIAS GIIAS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233967/toyota_lc_fj-IXWx_large.jpeg
Melantai di GIIAS 2026, Toyota Land Cruiser FJ Dinilai Dapat Buka Market Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233963/suzuki_fronx-sIvO_large.jpeg
Deretan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Ada 2 Model Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233960/lepas_e4_ev-TBpg_large.jpeg
Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week di GIIAS 2026, Lepas Sasar Kaum Hawa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233941/giias_2026-ZTh7_large.jpeg
Menperin Yakin Penjualan Mobil Tahun Ini Lampaui 850 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233938/simulator_motogp_di_booth_pertamina-wCcx_large.jpeg
Ramaikan GIIAS 2026, Pertamina Dorong Industri Otomotif hingga Bawa Simulator MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233936/wuling_aira_ev-QcRN_large.jpeg
Wuling Bawa Mobil Bensin hingga PHEV di GIIAS 2026, Siapkan 10 Unit Test Drive
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement