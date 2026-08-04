Suzuki Target 2.200 SPK di GIIAS 2026, Andalkan XL7 Baru yang Sasar Keluarga

TANGERANG - Suzuki XL7 baru meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Mobil keluarga ini menjadi salah satu andalan brand asal Jepang itu untuk mendorong penjualan selama pameran.

1. Suzuki XL7 Baru

Suzuki XL7 tersedia dalam 3 varian, yaitu New Alpha Hybrid, XL7 New Beta Hybrid, dan XL7 New Zeta. Seluruh varian mendapatkan pembaruan mulai dari interior dan eksterior hingga penambahan fitur.

Dari sisi eksterior, ubahan paling terasa terdapat pada bagian grille. Tampilan grille kini menjadi lebih lebar. Ubahan pada grille ini membuat tampilan XL7 terkesan lebih agresif.

Di sisi lain, grille berbeda tergantung variannya. Pada varian New Zeta dan Beta, grille dibalut aksen krom. Sementara pada varian tertinggi New Alpha, grille dibalut aksen hitam.

Pembaruan lainnya juga menyasar pelek. Pada varian Beta dan Zeta, kini disematkan desain baru dengan sentuhan two tone. Sementara varian Alpha tampil lebih sporty dengan pelek warna hitam.

Bagian belakang XL7 kini dibekali lampu belakang dengan aksen smoke. Ada pula antena shark fin yang disematkan.

Dari sisi eksterior, Suzuki XL7 Alpha hadir dengan dominasi warna hitam, mulai dari grille, lampu, bumper, pelek, hingga aksesori pada bagian belakang yang mendapatkan sentuhan warna gelap.

Sementara itu, pada interior, salah satu ubahannya adalah paling head unit yang lebih besar dengan ukuran 9 inci. Head unit itu mendukung konektivitas Android Auto dan Apple Carplay.

Sementara itu, sejumlah fitur baru kini disematkan pada Suzuki XL7, khususnya pada varian Beta dan Alpha. Kini kedua barian tersebut disematkan Electronic Stability Program (ESP). Fitur Hill Hold Control juga disematkan pada varian yang menggunakan transmisi otomatasi.

Sebagai varian tertinggi, XL7 Alpha kini memiliki fitur kamera 360 derajat serta digital video recorder.