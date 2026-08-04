Mitsubishi Target Raup 3 Ribu SPK di GIIAS 2026

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menargetkan dapat meraup 3.000 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Untuk mencapai target tersebut, Mitsubishi membawa sederet model ke GIIAS 2026, termasuk New Xforce hybrid electric vehicle (HEV).

MMKSI meyakini target tersebut bakal tercapai selama pameran otomotif yang berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 tersebut. Pasalnya, dalam beberapa hari pameran, MMKSI telah mengantongi 1.500 SPK.

"Target penjualan keseluruhan di GIIAS itu sekitar 3.000 unit. (Achievement-red) sampai kemarin itu sekitar 1.500 unit," kata Director of Sales and Marketing MMKSI Irwan Kuncoro di arena GIIAS 2026, ICE BSD Tangerang, Senin (3/8/2026).

Pada GIIAS 2026, MMKSI membawa sejumlah model. Model tersebut adalah Destinator, Xpander, Xpander Cross, serta Pajero Sport. Selain itu, ada pula New Xforce, yang kini juga tersedia dalam varian hybrid.

Sebagai model baru, Xforce hybrid menjadi salah satu tumpuan untuk mendulang SPK. Dengan adanya versi hybrid, MMKSI memasang target penjualan baru untuk lini Xforce.

Xforce Hybrid meluncur di Indonesia pada 16 Juli 2026. Model ini ditargetkan dapat terjual hingga 1.000 unit sejak peluncuran sampai GIIAS 2026 berakhir.

"Target kami adalah 500 unit sebelum GIIAS dan 500 unit lagi selama GIIAS. Jadi total 1.000 unit termasuk Hybrid dan ICE sampai akhir GIIAS," ucap Director of Product Service and Branding Strategy Division MMKSI Kazuto Azuma.

Ia pun meyakini target penjualan New Xforce, termasuk versi hybrid, dapat tercapai. Pasalnya, sejak peluncuran hingga beberapa hari GIIAS 2026, model itu telah mencapai separuh dari target.