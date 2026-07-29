Mitsubishi Bawa 16 Unit Display di GIIAS 2026, Xforce Hybrid Jadi Andalan

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memboyong sejumlah line up modelnya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Rabu (29/7/2026). Xforce Hybrid yang merupakan model elektrifikasi pertama Mitsubishi di Indonesia menjadi andalan pada pameran tahunan ini.

Kehadiran Mitsubishi New Xforce HEV menjadi tonggak penting bagi Mitsubishi Motors di Indonesia sebagai model Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama yang dipasarkan secara resmi di Tanah Air. Di sisi lain, New Xforce tetap hadir dalam varian ICE untuk memberikan fleksibilitas pilihan bagi konsumen.

"Hari ini, kami memasuki fase berikutnya dengan lini produk yang semakin lengkap, pilihan teknologi yang semakin luas, dan fokus yang lebih kuat pada pengalaman pelanggan. Kami percaya keberhasilan sebuah merek bukan hanya ditentukan oleh kendaraan yang dihadirkannya, tetapi juga oleh nilai dan kepercayaan yang terus dibangun bersama pelanggan dalam jangka panjang," kata President Director PT MMKSI, Atsushi Kurita, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Kehadiran Mitsubishi New Xforce HEV juga menandai babak baru bagi Mitsubishi Motors di Indonesia sebagai kendaraan HEV pertama yang diproduksi secara lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI). Dengan dimulainya produksi model ini, MMKI sekaligus memperkuat perannya sebagai production hub Mitsubishi New Xforce HEV untuk kawasan ASEAN.

Dalam pameran ini, Mitsubishi membawa sejumlah model unggulannya, yaitu Destinator, Xpander, Xpander Cross, serta Pajero Sport.

MMKSI menampilkan total 16 unit kendaraan display. Selain itu, tersedia pula 6 unit kendaraan untuk test drive pengunjung.

(Rahman Asmardika)