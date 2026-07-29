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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Luncurkan 3 Mobil Baru di GIIAS 2026, Termasuk Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |17:46 WIB
Mazda Luncurkan 3 Mobil Baru di GIIAS 2026, Termasuk Mobil Listrik
Mazda 6E Fastback meluncur di GIIAS 2026. (Foto: Erha/Okezone)
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TANGERANG - Mazda Indonesia meluncurkan 3 mobil baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Salah satunya adalah mobil listrik The All-New Mazda 6e Fastback. Dua mobil lainnya adalah The All-New Mazda CX-5 dan The New Mazda CX-30.

Peluncuran model baru ini menandai langkah baru Mazda di Indonesia, setelah sebelumnya meresmikan pabrik perakitan di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2026).

"Tahun ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Mazda di Indonesia. Hanya dalam waktu dua hari, kami meresmikan Mazda Indonesia Plant dan menghadirkan tiga model terbaru di GIIAS 2026," ujar Ricky Thio, Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Mazda CX-5 telah eksis di pasar global Mazda selama 15 tahun. Kini, generasi ketiganya meluncur di Indonesia.

New Mazda CX-5.

Untuk harganya, The All-New Mazda CX-5 Sport Edition dibanderol Rp599 juta dan Kuro Edition dibanderol Rp689,9 juta.

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