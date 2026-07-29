Toyota Luncurkan 3 Mobil Baru di GIIAS 2026, Ada Land Cruiser Hybrid

TANGERANG - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan 3 mobil baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Rabu (29/7/2026). Ketiga model tersebut adalah New Land Cruiser 300 Hybrid EV, New Land Cruiser 300 GR-S Hybrid EV, dan New bZ4X Touring Battery EV.

Ketiga model tersebut adalah kendaraan elektrifikasi.

"Selama 55 tahun, Toyota telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia dengan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan. Kami akan terus mengembangkan inovasi yang memberikan kenyamanan, performa, confidence, satisfaction, dan joy dalam setiap perjalanan,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Land Cruiser merupakan model yang sudah 60 tahun hadir di Indonesia. Kehadiran New Land Cruiser 300 Hybrid EV memperluas pilihan bagi konsumen.

New Land Cruiser 300 Hybrid EV memadukan mesin bensin V35A-FTS V6 3.500 cc twin-turbo dengan motor listrik. Mesin bensinnya menghasilkan tenaga 305 kW dan torsi 650 Nm, sementara motor listrik menghasilkan 36 kW dan 250 Nm. Secara sistem, output-nya mencapai 341 kW dan torsi 790 Nm.

Untuk pertama kalinya pada Land Cruiser, Parallel Hybrid System menempatkan motor listrik di antara mesin dan transmisi otomatis 10-speed. Sistem ini mengatur kerja mesin, motor listrik, EV driving, serta regenerasi energi secara otomatis.

Kendaraan juga dapat melaju menggunakan motor listrik pada kecepatan di bawah 30 km/jam dengan posisi normal take-off.

LC300 GR-S HEV tampil dengan gril hitam beremblem TOYOTA, bumper GR Sport, pelek black matte, dan emblem GR. Sementara tipe VX-R mendapatkan penyegaran pada bagian front and rear lower bumper.