DFSK E5 Plus Raup 1.100 Kantongi 1.100 Pre-booking, Segini Perkiraan Harganya

JAKARTA - DFSK E5 Plus membukukan 1.100 prebooking jelang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sejak pemesanan dibuka pada 23 Juni 2026. Pencapaian ini dinilai menunjukkan konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap kendaraan elektrifikasi.

1. 1.100 Pre-booking

E5 Plus menjadi model Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pertama DFSK di Indonesia. Setelah diperkenalkan di berbagai pasar internasional, termasuk peluncuran versi right-hand drive di Hong Kong pada bulan lalu, Indonesia menjadi salah satu pasar strategis berikutnya dalam perjalanan global DFSK E5 Plus.

"Pencapaian 1.100 pre-booking bahkan sebelum peluncuran resmi menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap

kendaraan elektrifikasi yang mampu menghadirkan keseimbangan antara efisiensi, kenyamanan, dan fleksibilitas," ujar COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

DFSK E5 Plus merupakan SUV 7 seater. Pada bagian kabin, di bagian tengah terdapat layar ukuran 15,6 inci dengan chip Snapdragon 8155. Model ini juga dilengkapi Advanced Intelligent Air Purification serta Sera Voice Assistant.

DFSK E5 Plus (Okezone/Erha A Ramadhoni)

DFSK E5 Plus dibekali baterai 25 kWh. Jarak tempuh dari listrik murninya mencapai 140 km (NEDC).

Sementara itu, jika digabungkan dengan mesin bensin, jarak tempuhnya mencapai 1.400 km (NEDC) dengan tangki berkapasitas 60 liter terisi penuh. Diklaim konsumsi bahan bakar DFSK E5 mencapai 83 km per liter.

PHEV pertama DFSK di Indonesia ini memiliki 18 ADAS level 2.