Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjelasan DFSK soal Rencana Impor Pikap 4x4

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:27 WIB
Penjelasan DFSK soal Rencana Impor Pikap 4x4
Penjelasan DFSK soal Rencana Impor Pikap 4x4 (Dok DFSK)
A
A
A

JAKARTA - DFSK Indonesia merespons soal rencana Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor berpenggerak 4x4. Kendaraan niaga ringan itu diperuntukkan operasional Koperasi Merah Putih. 

CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus menjelaskan, pihaknya hingga saat ini belum pernah diundang untuk berdiskusi oleh Agrinas untuk pengadaan pikap. Ia menyebut, Agrinas malah mengundang jaringan diler mereka. 

“Untuk Agrinas ini saya cek ternyata yang diundang itu adalah diler kita di Bengkulu. Jadi kita tidak diundang,"kata Alexander di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026). 

Ia menjelaskan, ada 3 tahapan untuk memproduksi kendaraan sebagai operasional Koperasi Merah Putih tersebut. 

“Satu, we do need assessment. Artinya begini, need assessment itu apa yang dibutuhkan koperasi desa ini. Betul enggak 4×2 atau 4×4?," tutur Alexander Barus. 

Tahapan berikutnya adalah kapan kendaraan tersebut dibutuhkan. Tahapan terakhir adalah berapa jumlah yang dibutuhkan. 

"Ini tiga harus kita pastikan bersama. Baru tahap berikutnya,” ucapnya. 

Saat ini, Alexander Barus menyatakan pihaknya pun siap jika diundang untuk membahasnya. 

Diketahui, DFSK memasarkan pikap Super Cab. Ia meyakini, model yang ditawarkan tersebut memiliki modal untuk bersaing dengan pikap yang diimpor.

“Mari kita bicara soal harga. Kami yakin, kami bisa menyampaikan harga yang bersaing dengan kondisi bahwa kita memproduksi apa yang kita miliki jangan diminta kita memproduksi apa yang tidak kita miliki,” ucap Alexander.

DFSK Super Cab diproduksi di pabrik canggih PT Sokonindo Automobile yang mengadopsi teknologi Intelligent Manufacturing Target Industry 4.0, berlokasi di Cikande, Serang, Banten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/15/3196686/dfsk_gelora_e-j2rn_large.jpg
Penjelasan DFSK soal Mobil Listrik Gelora E Terbakar di Tol JORR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188362/dfsk_resmikan_3_diler_baru-HuqA_large.jpg
Ekspansi Pasar Kendaraan Listrik, DFSK Resmikan Diler di Batam hingga Manokwari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142328/dfsk_super_cab-QXu9_large.jpg
Jadi Tulang Punggung DFSK, Produksi Mobil Pikap Ini Capai 12 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/52/2782588/subsidi-mobil-listrik-menggiurkan-dfsk-kejar-target-capai-tkdn-40-mp8CELpTVR.jpg
Subsidi Mobil Listrik Menggiurkan, DFSK Kejar Target Capai TKDN 40%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/18/52/2729573/dfsk-hadirkan-mobil-listrik-pesaing-wuling-air-ev-tertarik-vyZPMkE3Kp.jpg
DFSK Hadirkan Mobil Listrik Pesaing Wuling Air EV, Tertarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/52/2728136/mobil-listrik-dfsk-gelora-e-siap-diproduksi-di-cikande-bisa-lebih-murah-2fIof6B9JM.jpg
Mobil Listrik DFSK Gelora E Siap Diproduksi di Cikande, Bisa Lebih Murah?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement