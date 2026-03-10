Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Baru DFSK Siap Meluncur Tahun Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:08 WIB
Mobil Baru DFSK Siap Meluncur Tahun Ini
Mobil Baru DFSK Siap Meluncur Tahun Ini (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pabrikan otomotif asal China, DFSK, akan meluncurkan model baru untuk pasar Indonesia. Model baru tersebut dijadwalkan meluncur pada semester kedua tahun ini. 

1. Mobil Baru DFSK

Kabar soal rencana peluncuran model baru tersebut diungkap oleh Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin. Model baru tersebut masuk dalam new energy vehicle (NEW).

Meski begitu, Cing Hok Rifin enggan mengungkap lebih lanjut mengenai mobil baru yang akan meluncur tersebut.

“Kita berencana untuk meluncurkan kendaraan itu di semeter kedua tahun ini. Hanya saja, saya belum bisa memberikan kutipan terkait kendaraan NEV. Nanti, teman-teman media yang pertama mengetahui kendaraan itu,” Cing Hok Rifin di Jakarta, Senin (9/3/2026).

CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus mengungkapkan hal senada. Ia masih menutup rapat mengenai informasi model dan kapan peluncurannya.

“Ini kan masih tertutup ya kalau lihat dari gambarnya, jadi ya kita tutup dulu. Nanti kalau sudah waktunya teman-teman media yang pertama kali kita undang untuk melihat lebih dekat,” ujar dia.

Meski begitu, Alexander Barus mengklaim, model tersebut akan dibanderol dengan harga menarik. "Tapi ya kira-kira menariklah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Menarik kualitasnya, menarik penampilannya, menarik harganya," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil DFSk Seres DFSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/15/3201553//mobil_water_treatment_bnpb_di_iims_2026-zihW_large.jpg
Dikerahkan ke Lokasi Bencana, Mobil Water Treatment BNPB Hadir di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/15/3199909//seres_e1-gulT_large.jpg
DFSK Seres Bawa Model Lengkap di IIMS 2026, Ada Edisi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/15/3197409//dfsk_super_cab-CTuX_large.jpg
DFSK Nilai Pasar Kendaraan Komersial Ringan Membaik Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/15/3196686//dfsk_gelora_e-j2rn_large.jpg
Penjelasan DFSK soal Mobil Listrik Gelora E Terbakar di Tol JORR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188362//dfsk_resmikan_3_diler_baru-HuqA_large.jpg
Ekspansi Pasar Kendaraan Listrik, DFSK Resmikan Diler di Batam hingga Manokwari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement