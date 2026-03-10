Mobil Baru DFSK Siap Meluncur Tahun Ini

JAKARTA - Pabrikan otomotif asal China, DFSK, akan meluncurkan model baru untuk pasar Indonesia. Model baru tersebut dijadwalkan meluncur pada semester kedua tahun ini.

Kabar soal rencana peluncuran model baru tersebut diungkap oleh Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin. Model baru tersebut masuk dalam new energy vehicle (NEW).

Meski begitu, Cing Hok Rifin enggan mengungkap lebih lanjut mengenai mobil baru yang akan meluncur tersebut.

“Kita berencana untuk meluncurkan kendaraan itu di semeter kedua tahun ini. Hanya saja, saya belum bisa memberikan kutipan terkait kendaraan NEV. Nanti, teman-teman media yang pertama mengetahui kendaraan itu,” Cing Hok Rifin di Jakarta, Senin (9/3/2026).

CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus mengungkapkan hal senada. Ia masih menutup rapat mengenai informasi model dan kapan peluncurannya.

“Ini kan masih tertutup ya kalau lihat dari gambarnya, jadi ya kita tutup dulu. Nanti kalau sudah waktunya teman-teman media yang pertama kali kita undang untuk melihat lebih dekat,” ujar dia.

Meski begitu, Alexander Barus mengklaim, model tersebut akan dibanderol dengan harga menarik. "Tapi ya kira-kira menariklah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Menarik kualitasnya, menarik penampilannya, menarik harganya," ucapnya.