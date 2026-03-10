Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Denza B5 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |12:15 WIB
Denza B5 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya
Denza B5 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BYD melalui sub brand premiumnya yakni Denza akan meluncurkan B5. Namun, belum diketahui pasti kapan SUV gagah tersebut akan meluncur.

Kabar mengenai peluncuran Denza B5 ini dikonfirmasi President Director BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao. Ia menyatakan, pihaknya saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk meluncurkan Denza B5 ke pasar otomotif Tanah Air. 

Diketahui, Denza B5 sempat diperkenalkan kepada publik pada pameran Februari kemarin. 

"Pertama-tama terima kasih atas perhatian terhadap model kami yang sangat spesifik, Denza B5. Sejak debutnya pada Februari lalu, kami benar-benar mengumpulkan banyak minat dari sisi konsumen," ujar Eagle Zhao di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Melihat tingginya minat konsumen, ia mengaku, ini menjadi pertimbangan serius bagi pihaknya untuk meluncurkan Denza B5. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
