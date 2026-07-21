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Denza D9 Varian Baru Meluncur, Harganya Lebih Murah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |19:18 WIB
Denza D9 Varian Baru Meluncur, Harganya Lebih Murah
Denza D9 Varian Baru Meluncur, Harganya Lebih Murah (Car News China)
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JAKARTA - BYD Denza meluncurkan varian baru yang lebih murah pada model D9. Model plug-in hybrid (PHEV) itu kini memiliki varian baru Flash Charging Luxury yang dibanderol 329.800 yuan atau sekitar Rp871 jutaan. 

1. Denza D9 Varian Murah

Denza D9 varian baru ini tetap mempertahankan sistem PHEV penggerak empat roda dual-motor D9, baterai Blade generasi kedua, dan perangkat keras bantuan pengemudi berbasis LiDAR. 

Melansir Car News China, Selasa (21/7/2026), generasi kedua Denza D9 diluncurkan pada April 2026 dengan enam varian yang dibanderol antara 359.800 yuan hingga 459.800 yuan atau sekitar Rp950 juta hingga 1,2 miliar. 

Varian baru Denza D9 Flash Charging Luxury dibanderol lebih murah sekitar Rp79 juta dibandingkan varian sebelumnya. 

Denza D9 generasi kedua dibekali mesin bensin 1.500 cc turbo yang dikawingkan dengan dua motor listrik. 

Motor listrik pada bagian depan menghasilkan tenaga 200 kW, sedangkan motor listrik di belakang menghasilkan 45 kW. Semenbtara mesin bensin menghasilkan tenaga 115 kW dan torsi 225 Nm. Seluruh tenaga itu disalurkan melalui sistem penggerak empat roda.

Denza D9 menggunakan baterai Blade generasi kedua dengan kapasitas 58,5 kWh. Jarak tempuh listrik murni sejauh 350 km versi CLTC. Sementara jarak tempuh gabungan mencapai 1.480 km dalam satu kali pengisian daya penuh. 

Varian baru ini juga mendukung arsitektur pengisian daya super ganda penggerak langsung Denza. Denza mengklaim sistem ini dapat menyelesaikan siklus pengisian daya nominal penuh dalam 9 menit dalam kondisi pengujiannya. Perusahaan juga menyatakan bahwa kinerja pengisian daya pada suhu -30°C menambah sekitar 3 menit pada waktu pengisian.

 

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Topik Artikel :
BYD Denza D9 Denza
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