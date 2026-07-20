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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki XL7 Facelift Siap Meluncur, Intip Ubahan Interior dan Fitur Barunya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:43 WIB
Suzuki XL7 Facelift Siap Meluncur, Intip Ubahan Interior dan Fitur Barunya
Suzuki XL7 Facelift Siap Meluncur, Intip Ubahan Interior dan Fitur Barunya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Suzuki XL7 hybrid facelift siap meluncur di Indonesia. Sejumlah penyegaran diberikan pada SUV tersebut. 

1. Interior Suzuki XL7 Facelift

Perubahan ini meliputi sisi eksterior maupun interior. Dari sisi interior, ada beberapa peningkatan dibandingkan Suzuki XL7 model lawas. 

Salah satu ubahannya adalah kini XL7 dibekali head unit yang lebih besar dengan ukuran 9 inci. Head unit itu mendukung konektivitas Android Auto dan Apple Carplay. 

Ubahan lainnya menyasar sisi setir dan tuas transmisi. Terdapat ubahan pada garnish setir. Begitu pula dengan sekitar tuas transmisi. 

Panel pintu Suzuki XL 7 kini menggunakan motif kayu dengan trim warna hitam.

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