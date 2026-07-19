Aion UT Baru Siap Meluncur di GIIAS 2026

JAKARTA - GAC Indonesia siap memperkenalkan model baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Aion UT dengan sejumlah pembaruan bakal melantai di GIIAS 2026.

1, Aion UT Melantai di GIIAS 2026

Pada pameran tahunan itu, GAC Indonesia akan memboyong seluruh model listriknya. Model tersebut adalah GAC Aion UT, GAC Aion V, GAC Aion Y, serta GAC Hyptec HT.

"GIIAS 2026 menjadi momentum penting bagi GAC Indonesia untuk menunjukkan bagaimana setiap inovasi kami berawal dari kepercayaan yang dibangun bersama pelanggan dan diwujudkan melalui pengembangan produk yang lahir dari kebutuhan nyata konsumen," ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, Minggu (19/7/2026).

Pada GIIAS 2026, Aion UT bakal hadir dengan sejumlah pembaruan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik dan preferensi pasar Indonesia. Pembaruan tersebut merupakan hasil dari berbagai masukan konsumen sejak Aion UT diperkenalkan di Indonesia.

Aion UT

"GIIAS 2026 menjadi momentum bagi GAC Indonesia untuk memperkenalkan penyempurnaan Aion UT sebagai bentuk komitmen kami dalam terus mendengarkan kebutuhan konsumen Indonesia. Bagi kami, inovasi bukan hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga memastikan setiap pengembangan produk memberikan manfaat nyata bagi pelanggan," katanya.