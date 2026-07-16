Jetour Siap Pamerkan PHEV Baru di GIIAS 2026

JAKARTA - Jetour Sales Indonesia siap meluncurkan model baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 30 Juli sampai 9 Agustus. Model tersebut merupakan mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, GIIAS menjadi momentum bagi pihaknya untuk menunjukkan kehadiran brand tersebut di Indonesia.

"Kami akan memperkenalkan model i-DM terbaru sebagai bagian dari komitmen Jetour dalam menghadirkan inovasi teknologi yang menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” kata Ranggy dikutip Kamis (16/7/2026).

Diketahui, pada Juni lalu, Jetour telah meluncurkan model elektrifikasi pertama di Indonesia. Model tersebut adalah Jetour T1 yang dibekali teknologi i-DM (Intelligent Dual Mode).

Teknologi itu menggabungkan motor listrik dan mesin bensin. Kehadiran model terbaru ini sekaligus melengkapi portofolio Jetour dan memperluas pilihan SUV di Indonesia.

Diketahui total lebih dari 65 merek meramaikan GIIAS 2026. Ini mulai dari merek kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, dan ratusan merek industri pendukung.

Pada kategori mobil penumpang, sebanyak 43 merek siap berpartisipasi. Merek tersebut adalah Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, KIA, Leapmotor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Solarky, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, Xpeng, dan Zeekr.