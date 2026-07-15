Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Kenalkan ZS Hybrid+, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:43 WIB
MG Kenalkan ZS Hybrid+, Intip Spesifikasinya
MG Kenalkan ZS Hybrid+, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - MG Motor Indonesia memperkenalkan MG ZS Hybrid+. SUV hybrid anyar ini melengkapi jajaran model elektrifikasi MG di Indonesia. 

1. MG ZS Hybrid+

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, mengungkapkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi terus berkembang. Begitu pula dengan ekspektasi masyarakat terhadap sebuah kendaraan. 

"Karena itu, MG berkomitmen untuk menghadirkan pilihan produk yang semakin lengkap melalui berbagai teknologi elektrifikasi. Kehadiran MG ZS Hybrid+ menjadi langkah berikutnya dalam memperluas portofolio MG di Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen," ujar Jason Huang di Jakarta, Rabu (15/7/2026). 

MG ZS Hybrid+ (Okezone/Erha A Ramadhoni)
MG ZS Hybrid+ (Okezone/Erha A Ramadhoni)

MG ZS Hybrid+ dibekali teknologi generasi terbaru. Teknologi ini menggabungkan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc, motor listrik, dan transmisi hybrid khusus.

Model ini memiliki tenaga 134 Tk dan torsi 250 Nm yang disalurkan lewat transmisi Dedicated Hybrid Transmission tiga percepatan. MG ZS Hybrid+ juga dibekali baterai berkapasitas 1,83 kWh.

Selain itu, MG ZS Hybrid+ dibekali fitur keselamatan melalui berbagai teknologi perlindungan aktif dan pasif. SUV hybrid ini dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 7 airbags. Di samping itu, MG ZS Hybrid+ mendapatkan rating keselamatan 5-Star ANCAP.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177206/mg_cyberster-Y4hL_large.jpg
Mobil Listrik MG Diuji Tempuh Jarak hingga 1.800 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/52/3157915/booth_mg_di_giias_2025-SPUX_large.jpg
MG Bawa Mobil Bensin hingga Listrik ke GIIAS 2025, Andalkan MG4EV Max dan Cyberster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157601/mg_cyberster-rdNs_large.jpg
MG4EV dan Cyberster Edisi Khusus Meluncur di GIIAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130713/mg_cyber_x-l1Hr_large.jpg
MG Siapkan Mobil Listrik Bergaya Offroad, Calon Rival Chery J6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/52/3129609/ratusan_mobil_listrik_dan_hybrid_mg_terbakar-hUyR_large.jpg
Ratusan Mobil Listrik dan Hybrid MG Terbakar di Gudang Penyimpanan, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/52/3078069/mobil_listrik_mg_cyberster-DK4o_large.jpg
Mobil Listrik Buas MG Cyberster Catat 50 Pemesanan, Dikirim ke Konsumen Bulan Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement