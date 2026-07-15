MG Kenalkan ZS Hybrid+, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - MG Motor Indonesia memperkenalkan MG ZS Hybrid+. SUV hybrid anyar ini melengkapi jajaran model elektrifikasi MG di Indonesia.

1. MG ZS Hybrid+

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, mengungkapkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan elektrifikasi terus berkembang. Begitu pula dengan ekspektasi masyarakat terhadap sebuah kendaraan.

"Karena itu, MG berkomitmen untuk menghadirkan pilihan produk yang semakin lengkap melalui berbagai teknologi elektrifikasi. Kehadiran MG ZS Hybrid+ menjadi langkah berikutnya dalam memperluas portofolio MG di Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen," ujar Jason Huang di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

MG ZS Hybrid+ (Okezone/Erha A Ramadhoni)

MG ZS Hybrid+ dibekali teknologi generasi terbaru. Teknologi ini menggabungkan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc, motor listrik, dan transmisi hybrid khusus.

Model ini memiliki tenaga 134 Tk dan torsi 250 Nm yang disalurkan lewat transmisi Dedicated Hybrid Transmission tiga percepatan. MG ZS Hybrid+ juga dibekali baterai berkapasitas 1,83 kWh.

Selain itu, MG ZS Hybrid+ dibekali fitur keselamatan melalui berbagai teknologi perlindungan aktif dan pasif. SUV hybrid ini dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 7 airbags. Di samping itu, MG ZS Hybrid+ mendapatkan rating keselamatan 5-Star ANCAP.