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Toyota Siap Luncurkan 2 Model Baru di GIIAS 2026, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |18:02 WIB
Toyota Siap Luncurkan 2 Model Baru di GIIAS 2026, Intip Bocorannya
Toyota Siap Luncurkan 2 Model Baru di GIIAS 2026, Intip Bocorannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Toyota siap meluncurkan 2 mobil baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Keduanya adalah mobil listrik dan satu model yang legendaris. 

1. Toyota Siapkan 2 Mobil Baru

Mobil listrik Toyota yang akan melantai di GIIAS 2026 dijanjikan berbeda dengan model yang telah dipasarkan di Indonesia. Sejauh ini Toyota telah memasarkan 3 model mobil listrik. Ketiganya adalah Toyota bZ4X, Urban Cruiser, serta Hilux EV. 

“Toyota juga akan meluncurkan model terbaru kami dari segmen BEV, yang sebetulnya cukup berbeda dibandingkan dengan battery EV yang sebelumnya sudah kami luncurkan,” kata Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), Suci Ramadhani, Jakarta, dikutip Selasa (14/7/2026). 

Toyota siapkan mobil baru di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Toyota siapkan mobil baru di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada saat presentasi, hanya tertera mobil listrik baru Toyota dengan tulisan designed for adventurer. Hanya itu bocoran yang diberikan TAM, tanpa penjelasan lebih lanjut. 

Sementara satu mobil baru lainnya diduga model yang sudah lama dipasarkan di Indonesia. Hal ini merujuk keterangan keterangan New Chapter of Toyota Legendary Model" pada slide berikutnya. 

"Sementara yang lainnya versi terbaru dari model legendaris," ujar Suci. 

 

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