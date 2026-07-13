Wuling Perkenalkan Aira EV, Siap Meluncur di GIIAS 2026

JAKARTA - Wuling Motors memperkenalkan mobil listrik terbaru yakni Aira EV. Model tersebut merupakan mini EV yang melengkapi portofolio Wuling di Indonesia.

1. Wuling Aira EV Diperkenalkan

Pengenalan Aira EV bertepatan dengan momentum 9 tahun Wuling di Indonesia pada 11 Juli 2026. Wuling Motors telah memasarkan modelnya di Indonesia sejak 2017.

Sejak saat itu, produsen asal China itu terus berkembang dengan memperkuat fasilitas manufaktur, rantai pasok lokal, serta jaringan penjualan dan layanan purnajual. Hingga kini, Wuling telah memproduksi 200.000 unit kendaraan untuk pasar domestik dan ekspor serta dipercaya 180.000 pelanggan di Indonesia.

Kendaraan Wuling yang diproduksi di Indonesia juga telah menjangkau pasar global dengan volume ekspor kumulatif mencapai 10.000 unit. Wuling juga berhasil masuk dalam jajaran 10 besar merek kendaraan penumpang di Indonesia dan menjadi produsen otomotif asal China pertama yang melakukan perakitan baterai kendaraan listrik secara lokal.

“Dalam sembilan tahun perjalanannya, Wuling telah tumbuh bersama keluarga Indonesia. Setiap pencapaian yang kami raih merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan serta kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, baik di Indonesia maupun di berbagai pasar global,” kata President Director Wuling Motors, Tang Wensheng, dikutip Senin (13/7/2026).

Hingga saat ini, Wuling telah memasarkan sejumlah model dengan berbagai pilihan powertrain, yaitu mobil listrik, mesin pembakaran internal, hingga plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Model EV di antaranya Air EV, Binguo EV, dan Cloud, Dario EV, dan Eksion EV.