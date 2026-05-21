Cara Wuling Pamerkan Eksion dan Darion, Angkat Tema Disney dan Marvel

JAKARTA - Wuling Motors memiliki 2 model baru elektrifikasi. Kedua model tersebut bahkan dibekali dua pilihan powertrain, yakni electric vehicle (EV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

1. Wuling Eksion

Kedua model tersebut adalah Darion dan Eksion. Darion memanaskan segmen MPV. Sementara Eksion meramaikan persaingan di segmen SUV 7-seater.

Segmen tersebut merupakan salah satu yang paling diminati konsumen di Indonesia. Eksion menjadi model teranyar yang diluncurkan Wuling di Indonesia pada April lalu.

SUV ini didukung kabin lega dengan panoramic sunroof serta kapasitas bagasi hingga 1.788 liter. Untuk jarak tempuhnya, varian EV menawarkan jangkauan hingga 530 km versi CLTC. Sementara varian PHEV mampu menempuh total jarak lebih dari 1.000 km (CLTC).

Selain itu, Eksion dilengkapi berbagai fitur keselamatan modern.

Masih dalam periode peluncuran Eksion, Wuling menawarkan program untuk 2.000 pelanggan pertama. Program ini di antaranya meliputi gratis perawatan berkala untuk varian Eksion EV selama 3 tahun atau 35.000 km dan Eksion PHEV selama 3 tahun atau 27.500 km, sesuai syarat dan ketentuan berlaku.

Sebagai model baru, Eksion mulai dipamerkan ke berbagai wilayah Indonesia. Wuling pun menggelar roadshow untuk memasarkan model-modelnya. Wuling Motors menggelar pameran Amayzing Deals yang berlangsung pada 20 – 24 Mei 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pameran ini Wuling menampilkan total 8 unit. Ini termasuk 3 unit Wuling yang berpartisipasi pada program Disney dalam periode Back to School yang akan dimulai Juni.

“Dengan digelarnya pameran Wuling ‘Amayzing Deals’ ini, kami ingin semakin mendekatkan inovasi produk Wuling termasuk Eksion, SUV 7-seater terbaru dari Wuling kepada konsumen di Jakarta,” ujar Sales Area Manager Wuling Motors, Aburizal Fanani.