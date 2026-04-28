HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Wuling Darion Melesat, Ini Keunggulan MPV Elektrifikasi yang Fleksibel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |16:21 WIB
Penjualan Wuling Darion Melesat, Ini Keunggulan MPV Elektrifikasi yang Fleksibel
Penjualan Wuling Darion Melesat, Ini Keunggulan MPV Elektrifikasi yang Fleksibel (Okezone)
JAKARTA - Wuling Darion telah membukukan penjualan tembus lebih dari 5 ribu unit sejak diluncurkan pada November 2025. Selain itu, Wuling Darion juga menyasar pasar internasional.

1. Penjualan 5 Ribu Unit

Wuling Darion mulai merambah pasar internasional melalui ekspor ke Brunei Darussalam, Hong Kong, dan negara lainnya. "Konsumen Darion telah mencapai lebih dari 5 ribu sejak diluncurkan," kata Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, saat peluncuran Wuling Eksion.

Ia menjelaskan, respons positif terhadap kehadiran Darion menunjukkan kebutuhan konsumen terhadap kendaraan keluarga yang lebih efisien dan modern terus berkembang. "Hal ini mencerminkan konsumen kini semakin mengutamakan kendaraan yang tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas sehari-hari, tetapi juga memberikan kenyamanan serta efisiensi dalam berbagai aktivitas,” katanya.

Diketahui, Wuling Darion mengusung teknologi EV dan plug-in hybrid (PHEV). Ini menjadikannya sebagai MPV pertama di Indonesia yang tersedia dengan 2 pilihan teknologi tersebut.

2. MPV Elektrifikasi Fleksibel

Sebagai mobil khas MPV, Darion bisa diajak untuk perjalanan jarak jauh sekalipun. Selain untuk mobilitas harian.

Darion PHEV hadir dengan mode berkendara listrik untuk penggunaan sehari-hari, sekaligus tetap mampu menempuh perjalanan panjang melalui sistem hybrid-nya.

“Wuling Darion PHEV dirancang untuk solusi mobilitas yang seimbang dengan mengkombinasikan efisiensi berkendara listrik dan fleksibilitas sistem hybrid. Kendaraan ini memungkinkan pengguna menikmati penggunaan harian yang lebih efisien sekaligus tetap nyaman untuk perjalanan jarak jauh,” ujar Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko beberapa waktu lalu.

Melalui teknologi PHEV, Darion menawarkan pengalaman berkendara yang mulus dan adaptif, sehingga cocok untuk kondisi berkendara di Indonesia.

Darion PHEV dibangun di atas platform Wonder Flexible Modular System (WFMS). Model ini bersumber tenaga pada sistem hybrid LING Power dan Magic Battery Pro.

 

