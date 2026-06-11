10 Mobil Listrik Terlaris Mei 2026, J5 EV Teratas-Tak Ada BYD

10 Mobil Listrik Terlaris Mei 2026, J5 EV Teratas-Tak Ada BYD (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Jaecoo J5 EV menjadi mobil listrik terlaris pada Mei 2026. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) Jaecoo J5 EV mencapai 2.943 unit pada bulan lalu.

Hal ini berdasarkan data bersumber dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dikutip Kamis (11/6/2026).

Posisi 2 mobil listrik terlaris Mei 2026 ditempat Geely EX2. Mobil listrik kompat itu terdistribusi sebanyak 1.395 unit.

Geely EX2 (Geely Auto Indonesia)

Wuling Eksion berada di urutan selanjutnya. MPV listrik baru dari Wuling itu mencatatkan penjualan wholesales 535 unit.

MG S5 EV menempati posisi empat dengan penjualan wholesales 354 unit. Geely EX 5 berada di urutan berikutnya dengan penjualan 292 unit.

Namun, dari 10 besar mobil listrik terlaris Mei 2026, tak ada mobil dari BYD. Hanya terdapat Denza D9 yang menempati urutan 10 dengan penjualan 210 unit. Denza merupakan sub brand premium BYD.

Berikut 10 mobil listrik terlaris Mei 2026:

1. Jaecoo J5: 2.943 unit

2. Geely EX2: 1.395 unit

3. Wuling Eksion: 535 unit

4. MG S5 EV: 354 unit

5. Geely EX5: 292 unit

6. Sealion 7: 258 unit

7. VinFast VF3: 250 unit

8. Chery iCar 03 + J6T: 237 unit

9. Xpeng G6: 232 unit

10. Denza D9: 210 unit