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Penjualan Mobil Listrik Anjlok 37% pada Mei 2026, Cuma  9.290 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |20:36 WIB
Penjualan Mobil Listrik Anjlok 37% pada Mei 2026, Cuma  9.290 Unit
Penjualan Mobil Listrik Anjlok 37% pada Mei 2026, Cuma  9.290 Unit (Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Penjualan mobil listrik merosot pada Mei 2026. Bahkan penjualan mobil listrik pada Mei 2026 menjadi yang terendah sepanjang tahun ini. 

1. Penjualan Mobil Listrik

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dikutip Kamis (11/6/2026), penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil listrik sebanyak 9.290 unit. Jumlah ini menjadi yang terendah sepanjang 2026. 

Selain itu, jumlah tersebut juga anjlok 37,34% dibandingkan April 2026. Saat itu, penjualan mobil listrik sebanyak 14.825 unit. 

Mobil listrik (HMID)
Mobil listrik (HMID)

Sepanjang Januari-April 2026, penjualan mobil listrik selalu berada di atas 10 ribu. Bahkan, puncaknya pada April 2026, penjualan mobil listrik mencapai 14.825 unit. 

Total, sejak Januari hingga Mei 2026, penjualan mobil listrik mencapai 57.087 unit. Jumlah itu meraih pangsa pasar 15,9% dari total penjualan mobil nasional sebanyak 359.015 unit. 

Penjualan wholesales mobil listrik Januari-Mei 2026:

Januari: 10.262 unit
Februari: 12.313 unit
Maret: 10.397 unit
April: 14.825 unit
Mei: 9.290 unit

 

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