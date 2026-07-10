Brand Mobil Terlaris Juni 2026: BYD Peringkat 4, Honda Nyaris Terlempar dari 10 Besar

Brand Terlaris Juni 2026: BYD Peringkat 4, Honda Nyaris Terlempar dari 10 Besar (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Toyota masih menjadi brand terlaris berdasarkan penjualan nasional pada Juni 2026. Posisinya tak tergoyahkan dari posisi puncak. Di sisi lain, brand China membuat kejutan dengan menempati 4 besar brand terlaris.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Juni 2026, penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 22.809 unit. Brand asal Jepang itu unggul jauh dari posisi 2 yang ditempat Daihatsu, dengan penjualan wholesales 14.125 unit.

Posisi 3 ditempati brand Jepang lainnya yakni Suzuki yang mencatat penjualan wholesales 6.057 unit. Namun yang menarik, BYD kembali merangsek naik dengan menempati urutan 4 brand terlaris. Brand asal China itu mencatat penjualan wholesales 5.264 unit pada Juni 2026.

Mitsubishi Motors berada di urutan berikutnya dengan penjualan wholesales 4.143 unit. Sementara Jaecoo kembali menunjukkan kinerja positif pada Juni 2026 dengan wholesales sebanyak 3.050 unit.

Sementara itu, posisi Honda kian terjerembab. Brand asal Jepang itu berada di posisi 9 brand terlaris dengan penjualan sebanyak 2.402 unit.

Berikut 10 brand terlaris pada Juni 2026:

Wholesales

1. Toyota: 22.809 unit

2. Daihatsu: 14.125 unit

3. Suzuki: 6.057 unit

4. BYD: 5.264 unit

5. Mitsubishi Motors: 4.143 unit

6. Mitsubishi Fuso: 4.076 unit

7. Isuzu: 3.070 unit

8. Jaecoo: 3.050 unit

9. Honda: 2.402 unit

10. Hino: 2.319 unit.

Retail Sales

1. Toyota: 21.122 unit

2. Daihatsu: 12.725 unit

3. Suzuki: 5.684 unit

4. Mitsubishi Motors: 4.926 unit

5. Mitsubishi Fuso: 4.071 unit

6. BYD: 3.757 unit

7. Honda: 3.685 unit

8. Isuzu: 3.122 unit

9. Jaecoo: 3.050 unit

10. Hino: 2.332 unit