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Hyundai Kunjungi iNews Media Group, Perkuat Sinergi hingga Bahas Kolaborasi Strategis

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |18:55 WIB
Hyundai Kunjungi iNews Media Group, Perkuat Sinergi hingga Bahas Kolaborasi Strategis
Hyundai Kunjungi iNews Media Group, Perkuat Sinergi hingga Bahas Kolaborasi Strategis (Arif Julianto)
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JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berkunjung ke kantor iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (9/7/2026). Pertemuan tersebut untuk memperkuat relasi dan silaturahmi antar kedua pihak, sekaligus membuka berbagai peluang kolaborasi strategis di masa mendatang.

1. Hyundai Kunjungi iNews Media Group

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Hyundai yang dipimpin langsung oleh Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, tiba di iNews Tower sekitar pukul 10.00 WIB. 

Kehadiran jajaran manajemen pabrikan otomotif asal Korea Selatan ini disambut hangat oleh Vice CEO & News Director iNews Media Group, Syafril Nasution yang didampingi para pimpinan redaksi dari setiap unit media di bawah naungan iNews Media Group.

Hyundai kunjungi iNews Media Group (Arif Julianto)
Hyundai kunjungi iNews Media Group (Arif Julianto)

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak saling memaparkan profil perusahaan serta mendiskusikan berbagai potensi kerja sama yang bisa dijalin, memanfaatkan ekosistem media yang luas dan inovasi otomotif terkini.

Pada kesempatan itu, Vice CEO & News Director iNews Media Group, Syafril Nasution memaparkan ekosistem pemberitaan iNews Media Group yang solid, terintegrasi dan tersebar luas. Terdapat berbagai platform dari mulai televisi, portal online, digital streaming hingga radio dibawah naungan iNews Media Group.

"Kalau dari ekosistemnya iNews Media Group ini tadi disampaikan selain iNews TV juga membuat berita-berita yang ada di RCTI, MNCTV dan GTV. Jadi walaupun siarannya hiburan tapi untuk beritanya (diproduksi iNews). Kemudian juga ada portal, portal ada iNews.id, ada Sindonews.com, kemudian ada Okezone, ada IDX," ungkap Syafril.

 

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