Hyundai Kona Terbakar di Gresik, Diduga Baterai Overheat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:47 WIB
Hyundai Kona Terbakar di Gresik, Diduga Baterai Overheat (Ist)
JAKARTA - Mobil listrik Hyundai Kona terbakar di Gresik, Jawa Timur. Kebakaran diduga disebabkan baterai overheat. 

1. Hyundai Kona Terbakar

Peristiwa kebakaran Hyundai Kona ini dibagikan akun Instagram @infogresik. Dalam video itu sebagaimana dilihat Jumat (24/4/2026), tampak api membara membakar mobil hingga hangus. Asap tebal pun membubung tinggi. 

Peristiwa itu terjadi di Jalan Mayjend Sungkono, Gulomantung, Kebomas, Rabu (22/4/2026). 

Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Gresik, Suyono menjelaskan pihaknya menerima laporan kejadian itu pukul 11.20 WIB. Ia menjelaskan, tim tiba di lokasi 12 menit kemudian. 

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 12.15 WIB.

Suyono mengatakan, dugaan sementara, kebakaran disebabkan overheat pada baterai. 

“Dugaan awal karena overheat pada sistem baterai. Namun untuk penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan,” ujar Suyono.

Tidak ada korban jiwa atau cedera dalam insiden ini.

Sementara itu, pemilik Hyundai Kona, Alex, mengungkapkan awal mula mobil listrik tersebut terbakar. Ia mengaku sedang mengemudi ketika indikator baterai terlihat lemah. 

"10 menit kemudian, sistem kendaraan itu mendeteksi masalah pemanasan berlebihan," katanya.

Tidak lama kemudian, percikan api muncul dan api menjadi lebih besar. Alex mencoba memadamkan api menggunakan pemadam kebakaran, tetapi api tidak bisa dikendalikan.

Ia kemudian menghubungi pihak pemadam kebakaran. 

 

