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Penjualan Mobil Hybrid Hyundai Melonjak 90% di Tengah Naiknya Harga BBM

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |20:04 WIB
Penjualan Mobil Hybrid Hyundai Melonjak 90% di Tengah Naiknya Harga BBM
Penjualan Mobil Hybrid Hyundai Melonjak 90% di Tengah Naiknya Harga BBM (Carscoops)
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JAKARTA - Penjualan mobil hybrid Hyundai melonjak hingga 90 persen. Hal ini terjadi di tengah naiknya harga bahan bakar. 

1. Penjualan Hyundai Melonjak

Melansir Carscoops, Kamis (4/6/2026), mengingat tinggi harga bahan bakar, konsumen beralih ke kendaraan hybrid bahkan EV. Hal ini sebagaimana tampak dari penjualan mobil Hyundai di pasar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2026. 

"Penjualan hybrid melonjak 90% dibandingkan tahun lalu," demikian tulis laporan tersebut. 

Sonata Hybrid menjadi model naik dengan kenaikan paling pesat hingga 250%. Sementara penjualan model hybrid lainnya, seperti Santa Fe (30%), Elantra (29%), dan Tucson (10%) hybrid juga naik. 

Sementara itu, mobil listrik juga sedikit pulih setelah penghapusan kredit pajak federal tahun lalu. Dampaknya, penjualan Ioniq 5 melonjak 28% menjadi 5.002 unit. Penjualan model ini naik 16% sepanjang tahun ini dengan total 18.395 unit terdistribusi ke konsumen. 

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