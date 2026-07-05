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Hyundai Ioniq 3 Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:18 WIB
Hyundai Ioniq 3 Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya
Hyundai Ioniq 3 Siap Melantai di GIIAS 2026, Intip Spesifikasinya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) siap membawa Ioniq 3 pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Ioniq 3 hadir sebagai special edition pada pameran tahunan tersebut. 

1. Ioniq 3 Melantai di GIIAS 2026

Hal ini sebagaimana diungkap Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto. Pihaknya ingin melihat respons publik dengan membawa Ioniq 3 ke GIIAS 2026.

"Ioniq 3 tadi saya sampaikan kan bahwa itu special edition. Kita lagi melihat animo masyarakat di Indonesia. Jika bagus, ya kita akan pertimbangkan untuk masuk di Indonesia," kata Fransiscus, di Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).

Hyundai Ioniq 3 (Dok Hyundai)
Hyundai Ioniq 3 (Dok Hyundai)

Ioniq 3 merupakan mobil listrik hatchback. Model ini memiliki dimensi yang ringkas. 

Ioniq 3 pertama kali diperkenalkan pada April 2026. Model ini awalnya dikembangkan untuk menyasar pasar Eropa.

Ioniq 3 dibekali memiliki jarak tempuh 344 km dan 496 km berdasarkan versi WLTP untuk sekali pengisian daya penuh. Mobil listrik hatchback ini juga sudah didukung fitur fast charging. Pengisian daya 10-80 persen diklaim membutuhkan waktu sekitar 29 menit. 

 

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