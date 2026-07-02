Hyundai Bakal Bawa 4 Mobil Baru di GIIAS 2026, Intip Bocorannya

Hyundai Bakal Bawa 4 Mobil Baru di GIIAS 2026, Intip Bocorannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan membawa 4 model baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Keempat mobil baru itu terdiri atas model hybrid dan EV.

1. Bawa 4 Model Baru di GIIAS 2026

Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan pada GIIAS 2026 pihaknya akan membawa 14 model untuk display. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya 12.

"Tapi kali ini akan menyiapkan 14 kendaraan yang akan kita display," ujar Fransiscus di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Pada GIIAS 2026, Hyundai Indonesia akan membawa 4 model baru. Model tersebut bermain di segmen SUV dan MPV.

"Akan ada empat model baru yang akan kita perkenalkan. Ada di kelas SUV EV, MPV EV, MPV Hybrid, serta EV prototipe 7-seater terbaru dari Hyundai," tutur Fransiscus.

Namun, ia tak membeberkan lebih mendetail mengenai model baru yang akan dibawa ke GIIAS 2026.

Hyundai berencana menambah portofolionya di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, produsen asal Korea Selatan (Korsel) itu memasarkan 8 model di Tanah Air.

"Saat ini, Hyundai sudah memiliki delapan model. Dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah dua kali lipat. Model kendaraan ramah lingkungan," katanya.