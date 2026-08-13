GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris

GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris (Dok)

JAKARTA - GAC Indonesia mencatatkan 2.170 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Dari total SPK itu, Aion V dan Aion UT menjadi kontributor terbesar.

1. GAC Raup 2.170 SPK

Pada GIIAS 2026, Aion V membukukan 1.122 SPK. Sementara Aion UT meraup 711 SPK. Keduanya menjadi model terlaris GAC selama GIIAS 2026.

Sementara Hyptec HT sebagai lini kendaraan listrik premium GAC turut mencatatkan 166 SPK selama GIIAS 2026.

“Pencapaian 2.170 SPK di GIIAS 2026 menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap GAC Indonesia terus tumbuh," ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, Kamis (13/8/2026).

Aion UT di GIIAS 2026

Dari total SPK itu, konsumen cenderung memilih model dengan varian tertinggi.