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Bedah Desain Jetour T2 i-DM, Mobil Hybrid yang Paling Banyak Dijajal Pengunjung GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |15:40 WIB
Bedah Desain Jetour T2 i-DM, Mobil Hybrid yang Paling Banyak Dijajal Pengunjung GIIAS 2026
Bedah Desain Jetour T2 i-DM, Mobil Hybrid yang Paling Banyak Dijajal Pengunjung GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Jetour T2 i-DM menjadi mobil hybrid yang paling banyak dijajal pengunjung lewat sesi test drive saat pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. 

1. Mobil Hybrid Paling Banyak Dijajal

Secara total, pada GIIAS 2026, Jetour mendapatkan 3 penghargaan di GIIAS 2026. Dua penghargaan lainnya adalah Jetour T2 i-DM yang meraih New Launch SUV pilihan media Jetour T1 i-DM modification berwarna ungu yang meraih Special Exhibit Car. 

"Pengakuan yang diberikan kepada Jetour T2 i-DM dan Jetour T1 i-DM ini menjadi validasi bahwa kombinasi desain, teknologi i-DM, serta karakter adventure yang kami tawarkan mampu menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi dari media maupun pengunjung GIIAS," ujar Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, dikutip Rabu (12/8/2026). 

Jetour T2 i-DM merupakan SUV dengan teknologi plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Model ini hadir dengan bentuk boxy. 

Product Senior Manager PT Jetour Sales Indonesia, Nugraha Kurnia, menjelaskan pihaknya meyakini kendaraan tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga bagian dari gaya hidup yang mendukung semangat eksplorasi. 

"Melalui Jetour T2 i-DM, kami menghadirkan adventure PHEV SUV yang memadukan performa, efisiensi, dan boxy adventure design yang ikonik dalam satu kesatuan. Setiap elemen desain dirancang tidak hanya untuk menghadirkan karakter yang kuat, tetapi juga memberikan kenyamanan dan fungsionalitas sehingga mampu mendukung berbagai perjalanan, mulai dari aktivitas sehari-hari di perkotaan hingga petualangan jarak jauh,” ucap Irwan Nugraha Kurnia.

Jetour T2 i-DM mengusung siluet eksterior bergaya boxy. Mengadopsi filosofi three-box body proportion, garis atap dirancang lurus dan tegak untuk menciptakan siluet. Proporsi tersebut memperkuat kesan stabil melalui garis horizontal yang tegas dan dominasi elemen vertikal. Karakter desain ini diterapkan secara konsisten pada lampu depan, kaca spion, hingga gagang pintu konvensional.

 

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Topik Artikel :
Jetour T2 i-DM GIIAS GIIAS 2026
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