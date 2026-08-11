Supercar Lamborghini Temerario Segera Masuk ke Indonesia, Usung Teknologi Elektrifikasi

Supercar Lamborghini Temerario Segera Masuk ke Indonesia, Usung Teknologi Elektrifikasi (Dok)

JAKARTA - Supercar Lamborghini Temerario bakal segera masuk ke Indonesia. Supercar ini rencananya bakal meluncur pada 13 Agustus 2026.

1. Lamborghini Temerario Segera Masuk Indonesia

Lamborghini Temerario masuk ke Indonesia melalui Prestige Image Motorcars, showroom mobil mewah (luxury car) yang didirikan Rudy Salim

Lamborghini Temerario menandai dimulainya babak baru bagi Lamborghini sebagai penerus dari lini Gallardo dan keluarga Huracán. Sebelumnya, Lamborghini Gallardo yang diproduksi selama satu dekade, dari 2003 hingga 2013, hadir dalam berbagai generasi, bodystyle, varian performa, dan edisi khusus. Produksi total Lamborghini Gallardo mencapai 14.022 unit dan dipasarkan di 45 negara di seluruh dunia.

Huracan yang diperkenalkan pada 2014 kemudian menjadi penerus Gallardo. Huracan hadir dengan berbagai varian ikonis seperti Huracán EVO, STO, Tecnica, dan Sterrato.

Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, keluarga Huracán mencatatkan penjualan lebih dari 25.000 unit secara global. Ini menjadikannya salah satu lini model paling sukses dalam sejarah Lamborghini.

Kini, Lamborghini Temerario menjadi penerus. Lamborghini Temerario hadir dengan perpaduan performa tinggi, teknologi mutakhir, elektrifikasi, dan desain khas Italia.

Temerario juga merupakan simbol transisi menuju masa depan Lamborghini, sekaligus membuka era baru High Performance Electrified Vehicle (HPEV).