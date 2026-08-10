Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Makin Diminati, Tren SUV Boxy Kian Meningkat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |15:58 WIB
Makin Diminati, Tren SUV Boxy Kian Meningkat
Makin Diminati, Tren SUV Boxy Kian Meningkat
A
A
A

JAKARTA - Tren SUV boxy makin marak belakangan ini di pasar otomotif Tanah Air. Kini semakin banyak SUV dengan desain boxy yang dipasarkan. 

1. Tren SUV Boxy

Diketahui, sebelumnya hanya ada beberapa mobil dengan tampilan boxy. Kini, di tengah banyaknya brand China yang masuk ke Indonesia, pilihan mobil boxy pun semakin banyak. 

Diketahui, pilihan mobil boxy ini mulai dari BAIC BJ40, GWM Tank, iCAR V23 dan V27, serta Jetour T1 dan T2. 

Product Senior Manager PT Jetour Sales Indonesia Irwan Nugraha Kurnia, menyebutkan permintaan terhadap SUV terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini baik secara global maupun nasional

Selain itu, permintaan terhadap SUV dengan desain boxy pun cenderung naik. Hal ini berdasarkan pengamatannya pada beberapa tahun terakhir. 

"Kita juga melihat bahwa tren SUV boxy ini meningkat. Sebagai contoh, di 2024 itu hanya 1,6 persen. Ya, tapi 2025 itu meningkat menjadi 6 persen," kata Irwan di Tangerang, dikutip Senin (10/8/2026). 

Hal ini menunjukkan makin banyak konsumen tertarik terhadap kendaraan dengan tampilan gagah. 

Pada GIIAS 2026, Jetour meluncurkan T2 i-DM. Ini merupakan varian baru dari SUV boxy tersebut. 

Pada GIIAS 2026, Jetour membawa pengalaman interaktif untuk pengunjung. Setiap aktivitas terpersonalisasi yang dirancang untuk menciptakan perkenalan karakter perjalanan, mengeksplorasi destinasi impian yang disesuaikan dengan spesifikasi Jetour. 

“Melalui berbagai aktivitas yang kami hadirkan di booth Jetour, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar melihat dan membeli kendaraan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan berbagai produk dan aktivitas yang kami siapkan, sehingga dapat merasakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memahami bagaimana Jetourdapat menjadi bagian dari setiap perjalanan mereka,” ujar Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
suv GIIAS GIIAS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235920/icar_v23-fkqz_large.jpg
iCar Catat 1.000 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235912/chery_q-Ru49_large.jpg
Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235904/aion_v-8dwk_large.jpg
GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235742/chery_q_di_giias_2026-3POJ_large.jpg
Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235738/daihatsu_sigra-KprQ_large.jpg
Daihatsu Catat 591 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/15/3235687/mitsubishi_xforce_hybrid-HrLD_large.jpg
Lampaui Target, Mitsubishi Raup 3.212 SPK di GIIAS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement