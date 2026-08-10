Makin Diminati, Tren SUV Boxy Kian Meningkat

JAKARTA - Tren SUV boxy makin marak belakangan ini di pasar otomotif Tanah Air. Kini semakin banyak SUV dengan desain boxy yang dipasarkan.

1. Tren SUV Boxy

Diketahui, sebelumnya hanya ada beberapa mobil dengan tampilan boxy. Kini, di tengah banyaknya brand China yang masuk ke Indonesia, pilihan mobil boxy pun semakin banyak.

Diketahui, pilihan mobil boxy ini mulai dari BAIC BJ40, GWM Tank, iCAR V23 dan V27, serta Jetour T1 dan T2.

Product Senior Manager PT Jetour Sales Indonesia Irwan Nugraha Kurnia, menyebutkan permintaan terhadap SUV terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini baik secara global maupun nasional

Selain itu, permintaan terhadap SUV dengan desain boxy pun cenderung naik. Hal ini berdasarkan pengamatannya pada beberapa tahun terakhir.

"Kita juga melihat bahwa tren SUV boxy ini meningkat. Sebagai contoh, di 2024 itu hanya 1,6 persen. Ya, tapi 2025 itu meningkat menjadi 6 persen," kata Irwan di Tangerang, dikutip Senin (10/8/2026).

Hal ini menunjukkan makin banyak konsumen tertarik terhadap kendaraan dengan tampilan gagah.

Pada GIIAS 2026, Jetour meluncurkan T2 i-DM. Ini merupakan varian baru dari SUV boxy tersebut.

Pada GIIAS 2026, Jetour membawa pengalaman interaktif untuk pengunjung. Setiap aktivitas terpersonalisasi yang dirancang untuk menciptakan perkenalan karakter perjalanan, mengeksplorasi destinasi impian yang disesuaikan dengan spesifikasi Jetour.

“Melalui berbagai aktivitas yang kami hadirkan di booth Jetour, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar melihat dan membeli kendaraan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan berbagai produk dan aktivitas yang kami siapkan, sehingga dapat merasakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memahami bagaimana Jetourdapat menjadi bagian dari setiap perjalanan mereka,” ujar Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah.