Pemerintah Beri Sinyal Tak Ada Insentif untuk Mobil Hybrid

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyak tak ada insentif mobil hybrid di 2026.

TANGERANG - Pemerintah memberikan sinyal tak akan ada insentif untuk mobil hybrid electric vehicle (HEV) pada tahun ini. Pasalnya, saat ini industri mobil hybrid sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya penjualan dan produksi mobil hybrid di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai insentif sebenarnya untuk mendorong produksi mobil hybrid di dalam negeri.

"Karena sudah jalan, insentifnya sudah full. Kan insentif diberikan untuk produksi nasional, dan ini produksinya sudah produksi nasional, bahkan diekspor," ujar Airlangga di ICE BSD City, Tangerang, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Saat ini, sejumlah model mobil hybrid telah diproduksi di dalam negeri. Selain itu, mobil yang diproduksi secara lokal juga sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Penjualan mobil hybrid juga menunjukkan tren positif.