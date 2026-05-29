6 Pertanyaan yang Paling Sering Dilontarkan soal Mobil Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |17:49 WIB
JAKARTA - Mobil hybrid kini kian digemari. Meski begitu, kadang masih didapati sejumlah pertanyaan mendasar terkait mobil hybrid. 

Ada sejumlah konsumen yang belum mengetahui secara menyeluruh terkait teknologi hybrid EV. Ada beberapa hal mendasar yang rupanya belum dipahami pelanggan sehingga menimbulkan keraguan ketika akan membeli.

Berikut 6 pertanyaan mendasar soal mobil hybrid, sebagaimana dibagikan Auto2000, dikutip Jumat (29/5/2026): 

1. Tak Perlu Di-charge

Banyak pelanggan masih mengira semua mobil hybrid harus isi ulang listrik seperti mobil listrik. Pada Veloz Hybrid EV, tidak perlu di-charge karena menggunakan sistem self-charging. Baterai akan terisi otomatis saat mobil berjalan dan pengereman.

2. Daya Tahan Baterai Hybrid

Pertanyaan yang paling sering muncul soal baterai adalah  apakah aman, berapa lama umur pakainya, dan bagaimana jika rusak? Terkait hal ini, baterai hybrid Toyota memiliki garansi lama serta dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Perawatannya juga tidak jauh berbeda dari mobil biasa.

3. Takut Kesetrum

Beberapa pelanggan khawatir soal risiko kesetrum karena ada sistem listrik tegangan tinggi. Sebagai informasi, semua komponen hybrid sudah dirancang dengan standar keamanan tinggi, serta menggunakan sistem isolasi dan pengaman berlapis.

Selain itu, sistem akan otomatis memutus aliran listrik jika terjadi kondisi tidak normal atau saat mobil tidak aktif. 

4. Bingung Pemilihan Oktan Bensin

Pemilihan oktan bensin sebaiknya sesuai dengan rekomendasi pabrikan pada buku manual penggunaan. Jika pelanggan ingin menggunakan BBM oktan lebih rendah karena pertimbangan biaya, memang secara teknis masih tetap bisa membuat kendaraan berjalan, tetapi berpotensi menimbullkan kendala jangka pendek maupun panjang.

 

