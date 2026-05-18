Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tancap Gas, Honda Siapkan 15 Mobil Hybrid Baru hingga 2030

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |11:07 WIB
Tancap Gas, Honda Siapkan 15 Mobil Hybrid Baru hingga 2030
Tancap Gas, Honda Siapkan 15 Mobil Hybrid Baru hingga 2030 (Dok Honda)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah gencarnya perkembangan tren mobil listrik, Honda Motor Co Ltd tampak mengambil pendekatan berbeda. Produsen otomotif raksasa asal Jepang tersebut memperkuat langkahnya di era elektrifikasi dengan fokus pada mobil hybrid. 

Honda pun menyiapkan 2 model hybrid baru, yaitu  Honda Hybrid Sedan Prototype dan Acura Hybrid SUV Prototype. Kedua prototipe itu sudah diperkenalkan melalui world premiere. Rencananya, kedua mobil hybrid itu masuk ke pasar dalam 2 tahun ke depan. 

Generasi Baru Teknologi Elektrifikasi 

Kedua prototipe ini bertumpu pada sistem hybrid yang sepenuhnya baru. Hal ini mulai dari platform, sistem penggerak, hingga unit elektrik AWD yang dirancang ulang dari awal. 

Sistem ini merupakan bagian dari arsitektur elektrifikasi Honda yang lebih menyeluruh. Sistem ini akan menjadi fondasi bagi portofolio kendaraan Honda secara global dalam beberapa tahun ke depan.

Mulai 2027, Honda akan memperkenalkan secara bertahap model-model dari generasi ini di sejumlah pasar prioritas global. Targetnya, ada 15 model baru yang diperkenalkan hingga akhir tahun fiskal 2030. Generasi ini dirancang menghadirkan efisiensi energi 10% lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, dengan karakter berkendara yang lebih responsif dan menyenangkan.

Untuk mendukung kecepatan pengembangan ini, Honda memperkenalkan pendekatan Triple Half: transformasi mendasar dalam proses pengembangan kendaraan, dengan target pemangkasan biaya, waktu, dan beban pengembangan hingga separuhnya dibanding posisi tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan teknologi baru Honda hadir lebih cepat di tangan konsumen, dalam skala yang jauh lebih luas.

Ke depannya, sistem operasi ASIMO OS — yang selama ini dikembangkan sebagai inti pengalaman kendaraan listrik Honda akan diterapkan pula pada model-model generasi baru ini.

Dalam peta jalan globalnya, Honda menempatkan Asia — termasuk India dan kawasan ASEAN — sebagai bagian strategis dari pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Generasi teknologi terbaru ini akan dihadirkan di kawasan tersebut dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan konsumen di masing-masing pasar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/15/3218854/honda-Tqo3_large.jpg
Honda Umumkan Kerugian untuk Pertama Kalinya sejak 1957, Imbas Proyek EV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/15/3215398/honda_prelude-nH86_large.jpg
Honda Prelude Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar, Pemesanan Tembus 280 Unit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/15/3213788/honda-CNtL_large.jpg
Reaksi Bos Honda Usai Kunjungi Pabrik di China: Kita Tak Punya Peluang Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/15/3210527/honda_stylo_spesial_burgundy-hk3T_large.jpg
Honda Stylo Punya Warna Spesial Baru, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/15/3209790/presiden_direktur_honda_prospect_motor_masanao_kataoka-B0q9_large.jpg
Honda Prospect Motor Punya Presiden Direktur Baru, Intip Perjalanan Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/15/3208265/honda-4597_large.jpg
Honda Batalkan Proyek 3 Mobil Listrik, Rugi Rp266 Triliun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement