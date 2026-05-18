Tancap Gas, Honda Siapkan 15 Mobil Hybrid Baru hingga 2030

JAKARTA - Di tengah gencarnya perkembangan tren mobil listrik, Honda Motor Co Ltd tampak mengambil pendekatan berbeda. Produsen otomotif raksasa asal Jepang tersebut memperkuat langkahnya di era elektrifikasi dengan fokus pada mobil hybrid.

Honda pun menyiapkan 2 model hybrid baru, yaitu Honda Hybrid Sedan Prototype dan Acura Hybrid SUV Prototype. Kedua prototipe itu sudah diperkenalkan melalui world premiere. Rencananya, kedua mobil hybrid itu masuk ke pasar dalam 2 tahun ke depan.

Generasi Baru Teknologi Elektrifikasi

Kedua prototipe ini bertumpu pada sistem hybrid yang sepenuhnya baru. Hal ini mulai dari platform, sistem penggerak, hingga unit elektrik AWD yang dirancang ulang dari awal.

Sistem ini merupakan bagian dari arsitektur elektrifikasi Honda yang lebih menyeluruh. Sistem ini akan menjadi fondasi bagi portofolio kendaraan Honda secara global dalam beberapa tahun ke depan.

Mulai 2027, Honda akan memperkenalkan secara bertahap model-model dari generasi ini di sejumlah pasar prioritas global. Targetnya, ada 15 model baru yang diperkenalkan hingga akhir tahun fiskal 2030. Generasi ini dirancang menghadirkan efisiensi energi 10% lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, dengan karakter berkendara yang lebih responsif dan menyenangkan.

Untuk mendukung kecepatan pengembangan ini, Honda memperkenalkan pendekatan Triple Half: transformasi mendasar dalam proses pengembangan kendaraan, dengan target pemangkasan biaya, waktu, dan beban pengembangan hingga separuhnya dibanding posisi tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan teknologi baru Honda hadir lebih cepat di tangan konsumen, dalam skala yang jauh lebih luas.

Ke depannya, sistem operasi ASIMO OS — yang selama ini dikembangkan sebagai inti pengalaman kendaraan listrik Honda akan diterapkan pula pada model-model generasi baru ini.

Dalam peta jalan globalnya, Honda menempatkan Asia — termasuk India dan kawasan ASEAN — sebagai bagian strategis dari pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Generasi teknologi terbaru ini akan dihadirkan di kawasan tersebut dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan konsumen di masing-masing pasar.