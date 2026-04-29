HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Prelude Dibanderol Nyaris Rp1 Miliar, Pemesanan Tembus 280 Unit!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |12:21 WIB
JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga resmi Honda Prelude. Mobil legendaris tersebut dibanderol Rp974,9 juta. Banderol tersebut harga rekomendasi untuk on the road (OTR) Jakarta. 

Diketahui, sebelumnya HPM menyatakan Honda Prelude akan dibanderol di bawah Rp1 miliar. Pemesanannya pun sudah dibuka sejak Januari 2026. 

Sejak keran pemeasanan dibuka, Honda Prelude sudah terpesan sebanyak 280 unit. Pemesan Honda Prelude tak hanya berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa. Ada pula permintaan dari Palembang, Lampung, Bali, Lombok, Banjarmasin, hingga Makassar. Honda Prelude akan dikirim secara bertahap ke konsumen mulai akhir Mei 2026.

Pada awal pembukaan pemesanan, 100 unit alokasi awal Honda Prelude habis dalam waktu 3 hari. Menyusul tingginya permintaan tersebut, Honda kemudian menambah alokasi menjadi 150 unit untuk tahun 2026.

"Kami berterima kasih atas antusiasme konsumen terhadap Honda Prelude melampaui ekspektasi kami. Penerimaan yang sangat baik terhadap Honda Prelude mencerminkan bahwa arah pengembangan produk Honda ke depan tetap relevan dengan kebutuhan konsumen," ujar President Director PT HPM, Masanao Kataoka, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (29/4/2026).

