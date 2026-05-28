Mobil Listrik Kompak Honda Super-One Meluncur, Harga Rp300 Jutaan

JAKARTA - Honda Motor Co resmi meluncurkan mobil listrik kompak baru yakni Honda Super-One. Mobil listrik meluncur untuk pasar Jepang.

Honda Super-One dikembangkan dari basis Honda N-One, dengan sedikit lebih lebar. Selain itu, model ini telah disematkan sejumlah fitur.

Melansir laman Honda, Kamis (28/5/2026), mobil kompak ini dibekali e-Axle yang ringkas dan baterai ramping berkapasitas tinggi. Mode BOOST yang dikembangkan khusus untuk model ini meningkatkan daya maksimum dari 47kW pada Mode NORMAL menjadi 70kW.

Selain itu, Honda Super-One menyinkronkan transmisi 7-percepatan simulasi yang mereproduksi sensasi perpindahan gigi transmisi dan sistem Active Sound Control yang menghasilkan dan memutar suara mesin "virtual" di dalam kabin sesuai dengan input pengemudi melalui pedal gas.

Karena itu, Super-One memungkinkan pengemudi menikmati sensasi seolah-olah mengendarai kendaraan sport bertenaga mesin, sambil menawarkan keunggulan kendaraan listrik (EV).