GIIAS 2026 Digelar 29 Juli-9 Agustus, Ada 6 Merek Baru

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan digelar pada 29 Juli hingga 9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang. Sejumlah brand baru akan meramaikan pameran otomotif tahunan tersebut.

1. GIIAS 2026

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan optimismenya terhadap masa depan industri otomotif nasional. Menurutnya, tren positif dari angka penjualan dan ekspor saat ini menjadi bukti nyata industri otomotif Indonesia memiliki daya tahan yang kuat sekaligus potensi pertumbuhan yang masih sangat besar.

“Pelaksanaan GIIAS 2026 diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang memberikan dorongan lebih besar bagi pasar otomotif kita. Melalui pameran berskala internasional ini, kami ingin menciptakan pertumbuhan industri dengan mengenalkan inovasi teknologi terbaru langsung kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan gairah pasar,” ujar Putu, dikutip Kamis (27/5/2026).

Bagi Gaikindo, Putu menekankan, masuknya merek-merek kendaraan baru ke pasar Indonesia menjadi suatu catatan yang sangat positif. Kehadiran para pemain baru ini menjadi indikator kuat industri otomotif di dalam negeri terus berkembang, semakin sehat, dan bertumbuh dengan baik.

“Hadirnya merek-merek baru bukan sekadar meramaikan pilihan bagi konsumen, melainkan membawa potensi investasi yang besar bagi Indonesia. Gaikindo terus mendorong dan menyambut baik komitmen para pemegang merek baru ini untuk tidak hanya memasarkan produknya, tetapi juga membangun fasilitas produksi di dalam negeri," tuturnya.

Ia menjelaskan, dengan memproduksi kendaraan secara lokal, dapat memperkuat struktur industri nasional dan membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong mereka untuk ekspor ke pasar global.

2. Peserta GIIAS 2026

Tingginya antusiasme dari para peserta GIIAS 2026 mulai dari para Agen Pemegang Merek (APM) hingga merek-merek dari industri pendukung membuat penyelenggaraan GIIAS 2026 akan berjalan lebih semarak. Tahun ini, GIIAS akan menghadirkan deretan merek-merek global yang sangat beragam dari produsen terkemuka Amerika, Eropa, Jepang, Korea, hingga merek-merek baru asal China.

Hingga Mei 2026, tercatat lebih dari 60 merek otomotif global yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya, mencakup berbagai sektor mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, hingga ratusan merek dari industri otomotif pendukung.