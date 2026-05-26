Celyna Grace Juara Indonesian Idol 2026, Dihadiahi Chery Q

JAKARTA - Celyna Grace keluar sebagai pemenang Indonesian Idol 2026, Senin (25/5/2026). Sebagai pemenang, ia mendapatkan hadiah uang tunai termasuk 1 unit mobil listrik Chery Q.

Diketahui, Chery Q diperkenalkan perdana di Tanah Air pada panggung Indonesia Idol 2026 pada 18 Mei 2026. Dengan keluarnya Celyna Grace menjadi juara, PT Chery Sales Indonesia menyerahkan mobil listrik compact tersebut.

Penyerahan Chery Q merepresentasikan awal perjalanan baru bagi generasi muda yang berani tampil, terus berkembang, dan mengejar mimpi. Sebagai program pencarian bakat terbesar di Indonesia, Indonesian Idol menghadirkan nilai tentang konsistensi, ekspresi diri, dan keberanian untuk mengambil langkah baru; nilai yang juga menjadi semangat di balik kehadiran Chery Q.

“Chery mengucapkan selamat kepada Celyna Grace dan Niki Becker atas pencapaian luar biasa di Indonesian Idol 2026. Kami melihat kemenangan ini sebagai representasi keberanian untuk terus berkembang dan membuka peluang baru," ujar President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, semangat tersebut selaras dengan Chery Q yang dihadirkan untuk generasi muda Indonesia yang aktif, ekspresif, dan membutuhkan mobilitas yang praktis serta relevan dengan gaya hidup mereka.

"Kami berharap Chery Q dapat menjadi bagian dari perjalanan baru para pemenang dalam meraih berbagai kesempatan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Celyna Grace bahagia atas kemenangannya di Indonesian Idol 2026. Ia mengaku kemenangan ini menjadi awal dari perjalanannya ke depan.

“Saya sangat senang dan bangga bisa berada di titik ini. Menjadi pemenang Indonesian Idol 2026 adalah awal dari perjalanan baru bagi saya, dan menerima apresiasi dari Chery membuat momen ini terasa semakin spesial. Saya berharap Chery Q bisa menemani berbagai aktivitas ke depan. mulai dari latihan, rekaman, meeting, hingga kesempatan baru yang akan datang dalam perjalanan saya di industri musik,” tuturnya.