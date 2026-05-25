Laris Manis, 16 Ribu Unit Jaecoo J5 EV Dikirim ke Konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Jaecoo J5 EV menjadi salah satu mobil listrik yang diminati konsumen Tanah Air. Hingga April 2026, sebanyak 16 ribu Jaecoo J5 EV telah dikirim ke garasi konsumen.

1. 16 Ribu Dikirim ke Konsumen

Sejak Januari hingga Apri 2026, Jaecoo J5 EV mengantongi penjualan ritel sebesar 10.587 unit dan wholesales 11.006 unit. Pada April 2026, model ini menjadi mobil listrik terlaris dengan wholesales 3.179 unit.

“Pencapaian 16.000 pengiriman J5 EV serta posisi J5 EV sebagai SUV EV No 1 di Indonesia selama empat bulan pertama 2026 menjadi bukti kuat kepercayaan konsumen terhadap Jaecoo," ujar Business Unit Director Jaecoo Indonesia, Jim Ma, dikutip Senin (25/5/2026).

Hingga saat ini, Jaecoo telah memiliki 35 diler yang sudah beroperasi di Indonesia. Brand otomotif asal China ini menargetkan dapat membuka hingga 80 diler di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.

Diketahui, Jaecoo J5 EV meluncur pada November 2025. Jaecoo J5 EV ditawarkan dalam dua varian, yakni Premium dan Standard.

Secara dimensi, Jaecoo J5 EV memiliki panjang 4.380 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.650 mm, serta ground clearance 200 mm.

Pada interiornya, tersemat layar 9 inci dengan sistem audio dua speaker. Untuk menunjang kepraktisan, Jaecoo J5 EV didukung Fast Wireless Charging 50W, port USB A dan C di setiap baris, serta Dual-Zone Climate Control.