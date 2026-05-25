iCAR V23 Resmi Meluncur, Harganya Rp300 Jutaan

JAKARTA - iCAR Indonesia resmi meluncurkan iCAR V23 akhir pekan lalu. SUV listrik boxy itu dibanderol mulai dari Rp389,9 juta.

Diketahui, iCAR V23 sebelumnya diperkenalkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 pada Februari lalu. iCAR Indonesia juga telah membuka pre-booking untuk model tersebut.

“Sejak pertama kali diperkenalkan di IIMS 2026, iCAR V23 telah menarik perhatian publik melalui karakter SUV EV boxy yang berbeda serta pengenalan tiga edition, yaitu OG Edition, Pro Edition, dan Pro Plus Edition," kata President Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, dikutip Senin (25/5/2026).

Pihaknya menilai, iCAR V23 telah mendapat respons positif dari pencinta otomotif.

"Kami juga sangat mengapresiasi kepercayaan konsumen yang telah melakukan pre-booking bahkan sebelum harga resminya diumumkan. Peluncuran ini menjadi langkah penting bagi iCAR,” ujar Zeng Shuo.

Diketahui, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menunjukkan potensi besar pasar kendaraan listrik Indonesia ke depannya.

iCAR pun membidik peluang ini di tengah semakin tingginya minat konsumen terhadap kendaraan listrik berkarakter yang lebih personal dan ekspresif.